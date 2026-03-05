Un ingeniero de la UNSL creó una silla de ruedas motorizada para senderismo adaptado

La brecha entre la naturaleza y las personas con movilidad reducida acaba de acortarse gracias al ingenio puntano. Mauro Exequiel Díaz, ingeniero mecatrónico de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), diseñó y construyó una silla monorueda motorizada pensada específicamente para transitar terrenos irregulares, permitiendo que el trekking y el senderismo dejen de ser actividades exclusivas.



El proyecto surgió como trabajo final de grado en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA). Bajo la dirección de Guillermo Catuogno, Díaz logró integrar sistemas mecánicos y electrónicos para dar respuesta a una problemática recurrente: la inaccesibilidad de los espacios naturales y la dificultad de transitar calles de tierra con sillas de ruedas convencionales.

La silla, un desarrollo inclusivo. Foto: Mauro Díaz/UNSL.



Tecnología con conciencia social



Para el joven profesional, la ingeniería no es solo una cuestión de engranajes y circuitos, sino una herramienta de transformación. "Este proyecto tiene un origen muy vinculado a lo social", explicó Díaz, quien recordó que su motivación nació tras cursar materias enfocadas en la responsabilidad sostenible.



El prototipo no solo fue validado por su estabilidad y resistencia en pruebas reales, sino también por su sostenibilidad económica. Mientras que una silla profesional de estas características puede rondar los 6.000 dólares, el desarrollo de Díaz se basó en los principios de la economía circular:



Materiales: Se utilizaron componentes recuperados, como caños de bicicletas en desuso.

Costo: La inversión total fue de aproximadamente 130.000 pesos argentinos, una cifra ínfima comparada con los precios del mercado internacional.

El desarrollo de Díaz es clave. Foto: Mauro Díaz/UNSL.



"La tecnología debe estar al servicio de la inclusión", sostuvo el ingeniero, quien realizó el diseño 3D en su taller personal antes de donar el equipo para el uso público en la zona de El Morro.



Impacto y futuro



Más allá del beneficio recreativo inmediato, el éxito de este dispositivo motorizado abre puertas a emprendimientos locales y al fomento de tecnologías adaptativas en la región. Actualmente, Mauro Díaz se desempeña como líder de proyectos tecnológicos en el ámbito privado, pero su paso por la UNSL deja una huella tangible: una solución concreta que promueve la conciencia sobre la accesibilidad.



Con esta silla, el monte y los senderos dejan de ser barreras para convertirse en espacios de encuentro, demostrando que con materiales reciclados y conocimiento aplicado, la inclusión puede ponerse en marcha sobre una rueda.



Fuente: UNSL/Redacción.