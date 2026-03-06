Caminos olvidados: vecinos de Pozo del Molle exigen arreglos urgentes

El deplorable estado de las rutas y caminos en el Departamento Ayacucho ha vuelto a encender las alarmas de la comunidad. En esta oportunidad, un emprendedor local difundió imágenes que dejan al descubierto el abandono total del acceso a Pozo del Molle, un tramo estratégico de apenas dos kilómetros que, pese a su corta extensión, resulta vital para el movimiento diario de numerosos vecinos y productores rurales de la región.



El reclamo no es nuevo. Según explicaron los afectados, las gestiones ante las autoridades correspondientes llevan meses sin obtener una respuesta concreta.



Ante la desidia oficial, son los propios habitantes quienes han tenido que tomar cartas en el asunto: provistos de palas, cargan arena y piedras para intentar rellenar los pozos de forma manual, en un esfuerzo desesperado por mantener la conectividad mínima de sus hogares y emprendimientos.



Sin embargo, el clima ha terminado por agravar una situación que ya era crítica. Las precipitaciones registradas este jueves convirtieron el camino en un lodazal intransitable, impidiendo incluso que los vecinos puedan salir de sus propiedades por medios propios.



"Hoy, teniendo una urgencia, no puedo salir más que llamando a un remís o una camioneta que me pueda buscar", lamentó uno de los damnificados, subrayando la vulnerabilidad en la que se encuentran frente a posibles emergencias de salud.



La indignación de los lugareños apunta también a una marcada contradicción en la gestión de los recursos públicos. Los vecinos exigen que se ponga en los caminos productivos el mismo énfasis y presupuesto que se destina habitualmente a la organización de competencias de rally en la provincia.



"Es una vergüenza y genera mucha impotencia no poder salir cuando se necesita", concluyeron, a la espera de que Vialidad o las autoridades locales envíen finalmente la maquinaria necesaria para garantizar un derecho básico: el libre tránsito.