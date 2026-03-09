A pocos días del inicio, suspendieron las clases presenciales en una escuela

Trabajar sin previsión y antelación a la larga o a la corta tiene sus consecuencias. El caso se da en esta ocasión en el Centro Educativo N° 12 "Leopoldo Lugones", de Tilisarao. Las autoridades del establecimiento comunicaron que fueron suspendidas las clases presenciales por una semana, por “obras urgentes en la red energética”. Por ello se apelará a la modalidad virtual.

“Les informamos que desde el Ministerio de Educación se han autorizado de manera urgente la realización de la obra de la red eléctrica en nuestra institución”, indica entre otros conceptos la disposición que fue comunicada a los padres.

La suspensión generó diversas reacciones, más críticas que aplausos. Por ejemplo, un padre sostuvo que con todo el tiempo que tuvieron durante las vacaciones para atender estas situaciones, “ahora se les ocurre hacer los trabajos a dos semanas del inicio de clases”.

Otros entienden que esperaron que pasara el gobernador Poggi con la denominada “Gira Educativa”, para recién parar las actividades. “Pregunto, si existía el problema y el de infraestructura Zabala, ¿qué hizo? Alguien debería pagar por esta situación. Es una vergüenza total, muchas fotos en Tilisarao, pero en un colegio no habrá clases presenciales hasta nuevo aviso”, fustigó otro tutor.

El malestar de los padres apunta directamente contra el ministro de Educación Guillermo Araujo y el responsable de obras escolares.

Además, en las publicaciones los padres exponen otras situaciones que se están dando en la localidad, entre ellas la salud. “…ni que hablar del Hospital de Tilisarao, se fue otro profesional ya que renunció la pediatra, antes se fue una kinesióloga y también un médico generalista. Están vaciando la salud”, expresó uno de ellos en alusión a la gestión de la ministra Teresa Nigra y del responsable de Recursos Humanos, Jorge Aostri.