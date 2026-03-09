Asesinato de “Coca” Díaz: a una semana, aún no hay detenidos

Ya ha pasado una semana desde aquel terrible 1 de marzo, cuando alrededor de las 07:15 Sergio Díaz Montiel encontró a su tía Rosa “Coca” Díaz, de 85 años, en el baño de su casa encerrada y torturada, y que como consecuencia de esas brutales lesiones, a los pocos minutos murió arriba de una ambulancia. Y, pese al tiempo transcurrido, aún no hay pistas de los autores del homicidio.

“Tiempo que pasa, verdad que huye”. Ese es el concepto que siempre suena bien fuerte en tribunales y que genera preocupación porque todavía no ha sido esclarecido este caso que generó una gran conmoción no solo entre las familias que residen en el barrio 119 Viviendas de la ciudad de San Luis, donde tenía su casita la enfermera jubilada que este 12 de marzo iba a cumplir 86 años.

A “Coca” Díaz la mataron con mucha maldad en un episodio que se tiene como móvil en delito de robo. “A mi tía no la conozco de lo desfigurada que está, tiene tajos, lo que me reconforta es que no hubo abuso sexual porque yo la encontré desnuda y pensé lo peor a pesar de lo terrible que fue”, detalló Sergio en su último contacto con la prensa, tras una reunión que en los tribunales tuvo con la fiscal Delia Bringas que está al frente de la investigación.

De la vivienda situada en la Manzana 230, él o los delincuentes se llevaron un televisor, dinero, un celular y todos los alimentos que la octogenaria guardaba en la heladera para festejar su cumpleaños.

El horror por el asesinato de “Coca” fue un duro golpe para la barriada. Siempre se le veía charlar con todos los vecinos compartiendo sus vivencias en los hospitales provinciales, su mirada política y preocupaciones. “Por ahí salía a las 17:00 de su casa a comprar y recién volvía a las 20:00 porque se paraba a hablar con todos…era muy querida por todos”, comentó una de sus vecinas.

Ese frecuente paseo Coca y el perrito blanco a la barriada, ya no está. Se extraña, como los desayunos de Sergio con su tía. “Yo iba todos los días a la casa de mi tía, esperaba encontrarla con una muerte natural, y no esto, tan terrible, la casa tan ensangrentada”. “Ella me preparaba el desayuno todos los días, estaba el azúcar, se ve que me estaba esperando”, recordó con tristeza.

En las cámaras de toda la barriada del Cerro de la Cruz la Policía busca alguna evidencia que lleve a dilucidar lo ocurrido. El jueves a la noche, una fuente vinculada a la justicia, tras una inspección ocular, deslizó que la investigación iba bien encaminada. Sin embargo, a una semana del atroz asesinado de la anciana que, el 12 de marzo iba a cumplir 86 años, sigue siendo un misterio: un caso irresuelto.