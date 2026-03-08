Un hombre y su hijo se salvaron de morir ahogados

“Hay personas que se creen que los ríos son un chiste”, expresó con preocupación un vecino de San Francisco del Monte de Oro al enterarse del operativo rescate que tuvieron que desplegar, este domingo a las 14:00, los bomberos voluntarios de la localidad y de La Carolina. Fue para auxiliar a un hombre y a su hijo al ser arrastrado el vehículo en el que circulaban por una importante crece en el badén del Río Claro, en el kilómetro 92 de la ruta provincial 9.

“Al intentar cruzar, el automóvil, fue arrastrado aproximadamente 150 metros río abajo fuera de la calzada”, precisó el informe que dieron a conocer los bomberos de La Carolina.

Afortunadamente el conductor y su hijo, oriundos de Merlo (San Luis), lograron salir del vehículo y permanecer a resguardo en otro automóvil hasta que los bomberos pudieron asistirlos.

De acuerdo a lo publicado por los bomberos, ante la magnitud de la crecida, tuvieron que esperar aproximadamente una hora para poder cruzar el bravo cauce y asistirlos.

Una vez que fueron rescatados, padre e hijo fueron trasladadas por los propios bomberos voluntarios a un centro asistencial-

En la emergencia, que ocurrió a la altura de Pampa de la Invernada, también brindaron una valiosa ayuda los efectivos de la Comisaría de El Trapiche

El incidente, que tuvo un final feliz sucedió en el camino que une San Francisco con La Carolina, donde hay pasos de agua que deben ser respetados. Por eso ante lo ocurrido, se recordó que: “Un badén crecido no es un desafío, es un peligro. La naturaleza siempre tiene más fuerza.”