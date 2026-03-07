Con duras críticas al Estado, “Suena el Bajo” recordó a Seferino

Los jóvenes del grupo solidario “Suena el Bajo” expusieron en las redes sociales, con fuertes cuestionamientos a instituciones del Estado, la muerte de Seferino, el hombre de aproximadamente 50 años que vivía en situación de calle, en la ciudad de San Luis.

Se trata del hombre que el miércoles, alrededor de las 18, falleció “tras agonizar todo el día, mojado, descalzo y sin recibir atención médica”, tal como lo expuso una vecina de la esquina de Bolívar y San Martín, frente a la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), donde el indigente solía dormir junto a un kiosco

Las críticas de los jóvenes solidarios, se materializó a través de un video publicado en el Instagram de “Suena el Bajo”. Los integrantes del grupo responsabilizaron directamente al Gobierno de la Provincia de San Luis y a la Municipalidad por la falta de asistencia y políticas públicas efectivas para personas vulnerables.

Según relataron los voluntarios, Seferino asistía desde hace tres años a la olla popular que el grupo sostiene sin subsidios estatales. Expresaron su indignación ante lo que consideran una "muerte evitable" causada por el abandono institucional.

No es la primera vez que el grupo realiza este tipo de reclamos; en mayo de 2025, ya habían exigido justicia por la muerte de otro hombre en situación de calle, Fabio Mendoza, quien falleció por hipotermia frente al Correo Argentino.