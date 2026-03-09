Chocó y mató a dos policías: estaba alcoholizado

Un joven chocó y mató a dos policías en la provincia de Neuquén y tras los primeros informes se confirmó que manejaba alcoholizado. Tras el hecho, el Ministerio Público Fiscal (MPF) lo imputó y determinó que siga detenido con prisión preventiva.

El hecho sucedió este sábado a la madrugada en el kilómetro 1.324 de la Ruta Nacional 22 cuando el acusado, identificado como A.R.D., conducía una camioneta Toyota Hilux e iba acompañado por otras tres jóvenes. En un momento del tramo realizó una maniobra de sobrepaso de auto, en un sector que no permitía el adelantamiento ya que estaba señalizado con doble línea amarilla, y allí impactó de frente con un auto Kia Sorento.

En el vehículo viajaban tres hombres, de los cuales dos fallecieron. Se tratan de Atilio Contreras (60 años) y Julián Iván Zúñiga (27), ambos policías. El conductor sufrió lesiones leves, según supo la Agencia Noticias Argentinas del comunicado del MPF.

Este domingo se realizó la audiencia de acusación formal donde el joven fue imputado por el delito de homicidio simple con dolo eventual y lesiones graves y leves, también con dolo eventual. Se supo que aquella noche consumió alcohol y que el test arrojó resultado positivo con 1.84 mg/l.

En la audiencia, el fiscal Federico Cuneo afirmó que el acusado, “al conducir con un nivel de alcohol en sangre superior al permitido por la normativa vigente, realizar la maniobra de sobrepaso e invadir el carril contrario en zona de recta con restricción de doble línea amarilla, creó conscientemente un riesgo mortal para cualquier persona que circulara por la vía pública".

Asimismo, se sumó que, además del conductor del auto, las tres mujeres que estaban en la Toyota Hilux sufrieron lesiones leves -dos de ellas- y lesiones graves -la restante-

Cómo medida cautelar, desde el MPF se requirió que el acusado permanezca detenido con prisión preventiva por dos meses al argumentar que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Eduardo Egea, avaló la formulación de cargos y fijó el plazo de investigación en dos meses, mientras que la preventiva tendrá una duración de 14 días.