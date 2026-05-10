Poggi elimina la Secretaría de Comunicación tras fracasos y fuertes cuestionamientos

Pese a la medida, muchos aseguran que Masci no queda a la deriva ya que forma parte del influyente Grupo LoLa. Foto: ANSL.

En un movimiento que el Ejecutivo provincial intenta presentar como una medida de austeridad, el gobernador Claudio Poggi anunció la eliminación de la Secretaría de Comunicación. La cartera, que hasta ahora tenía rango ministerial y estaba bajo la conducción de Diego Masci, dejará de existir como entidad autónoma para ser absorbida por la Secretaría General de la Gobernación.



Sin embargo, detrás del discurso oficial de ahorro en tiempos de crisis, la medida deja al descubierto una profunda fractura política. La gestión de Masci quedó marcada por presupuestos exorbitantes en comparación con áreas elementales de la provincia. Mientras se tiraba a la basura sumas impensadas de dinero, por otro lado, carteras más urgentes desarrollaron sus gestiones "a pulmón".



Entre los puntos más críticos se señala el fracaso de la iniciativa "Conexión San Luis", un proyecto que prometía impulsar el turismo pero que, tras una inversión millonaria, no logró generar un impacto real en la economía local.

Poggi en la presentación de Conexión San Luis. Foto: ANSL.



El malestar social se vio alimentado por el derroche de fondos públicos destinados a contratar figuras de la farándula nacional como Wanda Nara y Sofía "Jujuy" Jiménez, entre otros, además de diversos creadores de contenido para redes sociales.



A pesar del alcance digital de estas figuras, los resultados para el sector turístico fueron nulos, contrastando con los alarmantes índices de pobreza e indigencia que azotan a la provincia. A esto se suman las denuncias por el financiamiento de medios afines y el uso de estructuras digitales para intentar contener la caída de la imagen gubernamental.



Aunque el Gobierno asegura que el nuevo organigrama no afectará la continuidad laboral de los empleados públicos, el desplazamiento de Masci se interpreta más como una "lavada de cara" que como un alejamiento real.



El ahora exsecretario sigue siendo una pieza clave en la "mesa chica" de Poggi e integrante del influyente Grupo LoLa, por lo que se espera que sea reubicado en una nueva función estratégica dentro de la estructura estatal.