Poggi disuelve la Secretaría de Ambiente y saca del mapa a referentes de la convergencia

Daniel Berro proyectaba una visión hacia el futuro con su gestión, pero no duró ni dos meses en el cargo. Foto: ANSL.

En un movimiento que enciende la crisis política del oficialismo, el gobernador Claudio Poggi decidió eliminar la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La medida, disfrazada bajo un argumento de "eficiencia administrativa", prácticamente marca el fin de la participación de la "convergencia". En este caso, el sector radical de Federico Cacace, fue exterminado en el gabinete provincial, dejando en evidencia la fragilidad de una coalición que, en los hechos, parece haber dejado de existir.



La salida de Daniel Berro, quien había asumido el pasado 20 de marzo con promesas de transversalidad y compromiso futuro, se produce en un clima de tensión. Su abordaje no duró ni dos meses.



En los últimos tiempos, la Secretaría fue blanco de señalamientos por irregularidades ante las cuales el Ejecutivo mostró una llamativa parsimonia. Para muchos, la reacción tardía de Poggi no fue desidia, sino una espera estratégica para ejecutar un cierre que le permitiera purgar su "mesa chica" y fortalecer vínculos con sus socios predilectos: el grupo "LoLa", el ex rector de la UNSL y actual diputado, Víctor Moriñigo, y el intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera (a estos últimos, se sospecha, los "bendecirá" con espacios para sus socios).



El dibujo oficial frente a la crisis



La versión oficial indica que Poggi aceptó la renuncia de todos los funcionarios de la cartera y que enviará a la Legislatura un nuevo organigrama ministerial. Según el Gobierno, la política ambiental no desaparece, sino que se fusionará con los ministerios de Desarrollo Productivo y de Turismo y Cultura. El argumento central es que la gestión ambiental debe "potenciar las inversiones" y "generar puestos de trabajo", una visión que subordina el cuidado de los recursos naturales al desarrollo económico inmediato.



Desde el entorno del Gobernador aseguran que esta reestructuración no afectará a los empleados públicos y que solo alcanza a los cargos políticos. Sin embargo, la disolución de un área que gestionaba temas críticos como biodiversidad, residuos, energía y recursos hídricos genera incertidumbre, especialmente en un contexto nacional donde la protección del entorno natural atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad.



Un repliegue sobre la mesa chica



Al desintegrar esta estructura, Poggi no solo elimina un foco de conflictos administrativos, sino que termina de delinear su perfil de gestión: un gobierno cerrado sobre sus aliados de "paladar negro", prescindiendo de los sectores que le dieron volumen a la coalición original pero que hoy resultan prescindibles.



Mientras la data oficial intenta disfrazar una crisis política con palabras de progreso, la realidad muestra un repliegue en medio de una tormenta que parece no tener fin.