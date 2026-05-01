Les piden a empleados que viajen, pero que se alojen en casa de familiares

La particular forma de trabajo que tiene el Ministerio de Turismo y Cultura no para de sorprender a propios y extraños. Mientras algunos funcionarios cobran cuantiosos viáticos por su participación en la Feria del Libro de Buenos Aires, para la próxima presencia puntana en un evento nacional los organizadores tuvieron una curiosa idea.

En un mensaje que dejó en el grupo de Whats app, uno de los coordinadores le consultó a su equipo sobre familiares en Córdoba, pues en esa provincia se llevará a cabo el 7 y 8 de mayo la expo Delicatessen.

La sensacional idea que tuvieron los funcionarios es enviar a trabajar a la feria a los empleados que puedan alojarse en casas de allegados en la provincia vecina, porque el Ministerio no pagaría el hospedaje de sus trabajadores.

El mensaje se apura a aclarar que sí habría viáticos, aunque probablemente no tan sustanciosos como los de 270 mil pesos por jornada que cobran los funcionarios que estarán 20 días afuera en la feria del libro.