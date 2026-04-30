"Tenemos que volver todos para recuperar la esperanza, el progreso y la justicia social"

Alberto Rodríguez Saá, ante una sala colmada, rememoró las luchas más profundas de la historia argentina, donde hubo participación central de puntanas y puntanos.

En un clima de profunda mística, la sede del Partido Justicialista puntano fue el escenario del encuentro "Unidad, Organización y Lucha" por el Día del Trabajador. El Salón Evita lució colmado de militantes, dirigentes y representantes gremiales que se dieron cita para reflexionar sobre el presente laboral del país. Durante la jornada, se remarcó que, ante el actual contexto de reformas y ajustes, "no hay nada que festejar", sino mucho por reivindicar y defender ante los perjuicios que hoy sufren los trabajadores.



Críticas al modelo nacional



El presidente del PJ local, Alberto Rodríguez Saá, fue el principal orador de la jornada y no ahorró críticas hacia la gestión nacional. Calificó al presidente Javier Milei como un "pillo" y denunció que sus políticas representan un "robo diario a los salarios".

Alberto Rodríguez Saá compartió su mirada de la realidad con una audiencia comprometida con la justicia social.



Según el exgobernador, la falta de recomposición salarial y el avance sobre conquistas históricas exigen una respuesta política contundente. "La gente, por dar una cachetada a la política, terminó perjudicándose a sí misma", reflexionó sobre el último proceso electoral.



El orgullo de las luchas puntanas



Durante su discurso, Rodríguez Saá realizó un recorrido histórico que vinculó las luchas globales con la identidad de San Luis. Recordó con emoción a las hermanas Lucio Lucero, las maestras puntanas que protagonizaron el primer reclamo salarial docente del país, y a Virginia Bolten, la anarquista y sindicalista nacida en San Luis que lideró la primera huelga femenina en Argentina.

Sala llena. La militancia llenó de mística el encuentro.



"Este primero de mayo es un día de recordación, prédica y lucha", afirmó, conectando ese pasado rebelde con el espíritu de los "descamisados" que ingresaron a la Casa Rosada con Perón.



Derechos como conquista, no como promesa



El líder justicialista hizo especial énfasis en que los derechos sociales no deben estar condicionados por la economía. Criticó la postura de que solo se garantizan derechos "si hay plata", comparándolo con visiones socialdemócratas o la Constitución Española.

Rodríguez Saá remarcó la necesidad de caminar todos juntos hacia la conquista de la esperanza y la justicia social.



Para Rodríguez Saá, los derechos son una realidad que la política debe forzar para asegurar la dignidad. "No son un rezo, son una conquista", sentenció ante una militancia que respondió con ovaciones al llamado de reconstruir una provincia floreciente.



El llamado al retorno



Hacia el cierre, el mensaje fue de unidad total. El exmandatario insistió en que el camino para frenar el deterioro social es la vuelta de un proyecto que integre a todos: "Tenemos que volver todos para recuperar la esperanza, el progreso y la justicia social".

Durante el encuentro, el sindicalista José Farías remarcó que "no hay nada que festejar" en medio del brutal ajuste.



Con la mirada puesta en el futuro inmediato, exhortó a la dirigencia y a los gremios a trabajar cohesionados para devolverle la esperanza a las familias trabajadoras y restaurar los derechos que han sido arrebatados en el último tiempo.

