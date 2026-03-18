"En la compra del colectivo para San Luis FC se cumplieron todos los controles legales"

Tras dos horas y media declaración, el ex gobernador Alberto Rodríguez explicó el funcionamiento de la Secretaría de Deportes y contó detalles de la actividad de Cintia Ramírez, la ex funcionaria que es juzgada en debate oral desde el lunes.

El ex primer mandatario llegó antes del 11 al edificio de Tribunales y se retiró pasadas las 14. En ambas ocasiones, los periodistas lo rodearon para hacerle preguntas y los simpatizantes para expresarle su cariño.

Tranquilo y seguro, Rodríguez Saá ocupó gran parte de la audiencia del miércoles, la tercera del debate oral que se sigue contra Ramírez. Su declaración generó mucha expectativa y dejó mucho material para el proceso.

Fue tan especial y esperada la testimonial de Alberto que por primera vez desde que se inició el debate se hizo presente en la sala de juicios orales el fiscal de Estado, Rafael Berruezo, uno de los impulsores de la causa junto a Ricardo Bazla, el cuestionado secretario de Ética pública, quien la semana que viene será indagado por el robo de dos toneladas de maíz que estaban en un campo expropiado por el Estado.

Hasta ahora, el fiscal había enviado a su esbirro, Santiago Salomón Calderón, quien tuvo una participación timorata en el debate. Comparten la parte acusatoria el fiscal Francisco Assat y el adjunto Juan Carlos Díaz Estopiñán, quienes en la segunda jornada mantuvieron un contrapunto con Salomón, supuestamente marineros del mismo barco acusador.

Para tratar de poner arbitrio a sus grumetes, el miércoles hizo su aparición estelar el propio Berruezo, aunque la participación del funcionario tuvo poco de estelar. Una de las pocas acciones que tuvo en la sala fue pedir la suspensión de la declaración de Rodríguez Saá ante la posibilidad de que el ex gobernador "se autoicrimine" con sus dichos.

Otra, fue pedir respeto a los integrantes de la acusación, cuando Alberto se refirió cariñosamente como “los chicos” a los integrantes de la querella. Tras eso, la presencia de Berruezo pasó desapercibida en la audiencia.

El tribunal, luego de una deliberación, rechazó el pedido del fiscal y le tomó la declaración a Alberto. "No me estoy incriminando, tomé una decisión dentro de los objetivos(del gobierno), no es un delito y estoy orgulloso por los logros de San Luis FC”, expresó Rodríguez Saá en su declaración.

El ex gobernador dijo que decidió ordenar la compra del vehículo tras escuchar a la capitana del equipo que pidió un colectivo para participar del Torneo de AFA. “Di la orden de que hagan el expediente para dar el dinero con un destino específico y todo se hizo con los controles legales”, expresó el testigo.

Y aportó un dato un dato concluyente respecto a la causa: dijo que Ramírez, como secretaria de Deportes y responsable del Ente del Deporte provincial, además de presidenta de San Luis FC, se excusó y no participó del proceso de compra.

En la parte final, aprovechó para destacar el desarrollo que tuvieron muchas instituciones deportivas con obras completas como las que se hicieron en el estadio de Estudiantes, también en Juventud Unida, con la colocación de césped sintético en numerosas canchas o la anhelada iluminación, entre otros adelantos. Dijo que todo fue producto de su política deportiva al frente del gobierno provincial que se gestó por su experiencia como deportista y dirigente. "Todos los clubes han recibido ayuda y muchos de ellos en una cantidad mayor a lo otorgado a San Luis Futbol Club" y "sin haber alcanzado los resultados de las chicas del fútbol femenino", remarcó.