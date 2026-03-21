Cintia Ramírez: “Me negaron el derecho a defenderme”

Tanto la exsecretaria de Deportes Cintia Ramírez como sus defensores Marcos Juárez y Ramiro Rubio, puntualizaron que, a lo largo del proceso previo del juicio que concluyó este viernes, “hubo una violación al proceso legal de derecho a defensa”.

Ramírez, que no dudó en señalar que fue víctima de una persecución política encabezada por el gobernador Claudio Poggi, afirmó que, en Terrazas del Portezuelo, puntualmente en la Secretaria de Deportes, le negaron el acceso a documental fundamental para ejercer su defensa.

Por su parte. uno de sus defensores sostuvo que lo mismo sucedió en el Ministerio Público Fiscal y en Fiscalía de Estado.

“Me negaron en derecho a defenderme, nos negaron el acceso al Tramix, pese a que había una orden de la justicia”, cuestionó la exfuncionaria al referirse a los obstáculos que tuvo para contrarrestar “las pruebas, entre ellas las 188 transferencias” que esgrimieron en la acusación que le hicieron y que llevaron a que fuera condenada por “Negociaciones incompatibles con la función pública”.

El defensor Ramiro Rubio describió que durante dos años fue un peregrinar constante y que no obstante las insistencias “nunca tuvimos acceso a los expedientes”. “Nunca se vivió lo que se vivió en esta causa”, añadió sorprendido y acotó que podrían haber pedido “la orfandad probatoria, pero Cintia Ramírez siempre sostuvo su inocencia”.

Juárez alegó que “las pruebas no alcanzan para probar si las transferencias existen” y, pese a la debilidad apuntada, el Tribunal de Conjueces decidió condenarla.

“Cintia Ramírez siempre cumplió con la ley, no hay un solo peso que se le pudiera incriminar y no hay un solo testigo que diga que orientó un expediente o que en alguna contratación privilegió a tal empresa. No hay ninguna prueba de que le robó a las arcas del Estado y que haya dictado algo en contra de las leyes”, afirmó, entre otros conceptos.