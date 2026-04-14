No hubo ningún perjuicio económico al Estado provincial en la compra de un colectivo

La justicia provincial dio a conocer los fundamentos del fallo correspondiente al juicio oral y público contra la exsecretaria de Deportes de San Luis, Cintia Ramírez, por la compra de un colectivo para el San Luis Fútbol Club. En el fallo del Tribunal de Jueces quedó bien establecido que la exfuncionaria no cometió ningún perjuicio al Estado provincial, es decir que no hubo ningún delito económico.

Luego de haberse conocido el pronunciamiento de los jueces, Ramiro Rubio que es uno de los abogados defensores adelantó que van a apelar el delito que se le endilgó, “negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El tribunal de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial presidido por Fernando De Viana, y que tuvo a María Eugenia Zabala Chacur y Adriana Lucero Alfonso como vocales, expuso lo sucedido en el debate y los fundamentos en un documento de 150 páginas que se dio a conocer el pasado viernes.

En lo que respecta a los aportes de la Secretaria de Deportes a la asociación San Luis Fútbol Club, Rubio apuntó que “los fundamentos no alcanzan para sostener los argumentos de la Fiscalía, por eso vamos a apelar”.

Indicó que “no se hace una valoración íntegra de la prueba y mucho menos como se manejó antes y después de la creación de la asociación San Luis FC. Entendemos que hay un error en esa valoración y vamos a insistir con que las negociaciones incompatibles no proceden”, adelantó.

En lo pertinente a las sospechas de corrupción que la actual gestión del gobierno provincial sembró sobre la compra del colectivo para el club que milita en la primera división de AFA, Rubio puntualizó que en los fundamentos queda claro que ninguna de las pruebas presentadas por la querella “alcanzan para hablar de sobreprecios”. Y, en este contexto remarcó que los jueces objetan la pericia de tasación del colectivo que hizo la martillera Marina Rizzotto, porque “no comparten los valores que da”.

Rubio detalló seguidamente que en su pronunciamiento el tribunal “habla que el colectivo fue entregado voluntariamente por San Luis FC, funcionando y con una inspección técnica vehicular vigente. Y, que después de varios meses, cuando se hizo la pericial, no era el colectivo que se entregó”.

Documento completo con los fundamentos del Tribunal de Jueces