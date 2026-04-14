Mariano y Agustina, los novios que salen en moto a buscar aventuras y cumplir sueños

Cada kilómetro recorrido sobre las rutas les sirve a Mariano Leal y Agustina Salinas para reafirmar, sobre sus motos, que los sueños se deben cumplir. Como ya llevan más de 41 mil kilómetros transitados, los sueños y los objetivos de la pareja parecen ser de largo aliento.

Pero la meta más grande, el sueño más extenso, el viaje más largo todavía está por cumplirse. La idea de los chicos es en algún momento salir de San Luis en sus motos y llegar nada más y nada menos que hasta Alaska. “Es un objetivo que está en construcción. No tenemos una fecha determinada para hacerlo pero tampoco tenemos apuro: queremos disfrutar cada etapa del camino”, dijo Mariano, un puntano de 31 años que recorrió buena parte del continente.

“La esencia de nuestra aventura está en dormir donde el camino nos permita”, dicen Agustina y Mariano.

Hasta el momento Leal y Agustina realizaron tres grandes viajes en moto. El primero fue en 2023, cuando llegaron a Ushuaia. Al año siguiente el desafío fue la emblemática ruta 40, que la pareja recorrió en su totalidad: 5 mil kilómetro desde Santa Cruz a La Quiaca. Entre finales del año pasado y comienzos de este, la pareja salió del país hacia Chile, Perú, Ecuador y Colombia y recorrió 22 mil kilómetros.

Hay una historia de cada trayecto, que la dupla hace por etapas y en verano para aprovechar las vacaciones de sus trabajos. Mariano es metalúrgico y Agustina, de 29 años, trabaja en atención al público.

Para ambos, el viaje a Ushuaia marcó “un antes y un después”. “Lo hice con mis padres y con mis hermanos perrunos, Rocco y Verónica”, recordó Leal, quien por supuesto estuvo acompañado también por Agustina. El segundo, el de la ruta más larga del país, “fue un desafío constante, donde cada kilómetro exigía esfuerzo y decisión”. Y, finalmente, la salida a Sudamérica “fue una experiencia cultural increíble, donde conocimos personas, paisajes y realidades que nos transformaron”.

Quedaron tan encantados con esa experiencia que la pareja evalúa la conveniencia de, antes de encarar hacia Alaska, completar el viaje por los países sudamericanos que no visitaron, como Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, lo que “sería una forma de cerrar esta etapa del viaje de la mejor manera posible”.

La manera que tienen de mantener las raíces en cada aventura es que el punto de partida sea, siempre, San Luis, la provincia que los cobija y que recorren cada tanto. “Tenemos acá paisajes increíbles”, dicen y recuerdan como anécdota que en el viaje que hicieron por Ecuador se toparon con una localidad homónima y en Colombia hallaron varios sitios parecidos a los que ven en la provincia.

Mariano hace sus viajes a bordo de una Yamaha XTZ250 Lander modelo 2011, a la que bautizó “Tempestad” y es la primera y hasta ahora única moto que tuvo. “Más que un vehículo, es parte de la historia”, la describió el hombre que usa el rodado solo para viajar.

Todo lo que hacen los viajeros queda registrado en @porelmundoendosruedas, su perfil de Instagram, la red social en la que, junto a Fecebook, usan para mostrar sus alegrías. Por ahora, los chicos se niegan a generar contenido para YouTube, que podría ser pago, porque “no hacemos esto por dinero, sino simplemente por pasión y porque es lo que amamos hacer”.

Más allá de los preparativos económicos y mecánicos que tienen que realizar ante cada salida, también los largos kilómetros en la moto requieren una preparación especial, donde la mente juega un papel trascendente. Mariano y Agustina recalcan todo lo que aprendieron a enfocarse y adaptarse a cada situación, que puede ser frío, calor, viento o la altura.

En cuanto a la logística, la prioridad que establecieron es el contacto con la naturaleza, por eso es que en la mayoría de las ocasiones acampan y se cocinan su propia comida, lo que no quita que de vez en cuando se hospeden en algún hostel. “La esencia de nuestra aventura está en dormir donde el camino nos permita”, agregó Leal, quien tiene el sueño próximo de seguir en la moto pero tal vez como parte de alguna de las carreras más importantes del mundo.