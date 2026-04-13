Un automovilista embistió a manifestantes frente al Poder Judicial

Un hombre, al comando de un automóvil, protagonizó un repudiable episodio al atravesar con su vehículo una manifestación que reclamaba justicia por la muerte de Fernando Gil y José Luis López, frente al edificio del Poder Judicial en la ciudad de San Luis.

El incidente que ocurrió este lunes. generó momentos de gran tensión y requirió la intervención policial para controlar la situación. El vehículo cruzó por la zona sin detenerse y afortunadamente no hubo heridos.

Este lunes, la familia de Fernando Gil encabezó una nueva protesta frente a los tribunales capitalinos para exigir el esclarecimiento de la muerte del joven. La manifestación se realizó en conjunto con familiares de José Luis López, uniendo ambos pedidos de justicia.

La movilización se realizó tras el hallazgo del cuerpo de Fernando Gil, un joven de 25 años que había desaparecido el 2 de abril y fue encontrado sin vida el lunes 6 de abril a la vera del río San Luis, en diagonal al Complejo Penitenciario.

En tanto los familiares de José Luis López insisten con que el hombre, quien fue hallado ahorcado el 16 de enero en la granja La Amalia, fue asesinado y no se trató de un suicidio tal como sostiene la fiscal de Instrucción N° 5, Débora Roy Gitto, quien está a cargo de la investigación.

Ambos grupos, acompañados por sus abogados, cuestionan la versión oficial y reclaman avances claros en las causas para determinar las circunstancias exactas de las muertes.