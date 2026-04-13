"Hacen de cuenta que nadie vive en Ojo del Río"

Los alumnos, padres y docentes de la escuela de Ojo de Río, cerca de Santa Rosa del Conlara, mezclan su enojo con la resignación. La cantidad de veces que reclamaron para que mejoren los ingresos al establecimiento consiguieron esa sensación contrapuesta a la algarabía que expone el Gobierno provincial cada vez que habla de “El año de la Educación”.

Las lluvias del fin de semana en el norte provincial dejaron los caminos intransitables hacia la escuela, que tiene dos accesos, ninguno utilizable el lunes. "Es probable que este reclamo, como otros más que hicimos al Gobierno, quede en la nada. Nadie nos da bola, nadie está ahora”, dijo un padre a El Diario de la República.

El hombre sostuvo que en épocas de elecciones, los funcionarios no tienen problemas de llegar hasta el pueblo a buscar los votos, pero “ahora que necesitamos el camino arreglado nadie viene, nadie nos escucha, hacen de cuenta como si no viviera nadie acá en Ojo del Río”.

La continuidad de las quejas del vecino se centró en el estado del camino, acceso para la escuela y “para que nuestros hijos puedan estudiar”. “El camino es fundamental para cada niño que tiene que ir a la escuela, como para cada persona que vive acá y debe de salir a hacer compras o cuando están enfermos. Espero que algún día nos escuchen”, sostuvo.

Además, el vecino contó que elevaron el reclamo al intendente de Santa Rosa, Miguel Postiguillo, pero la respuesta fue que no es la zona jurisdicción municipal. “Más allá de eso, estaría bueno que haya manos en el corazón y arreglen un trecho de la escuela y algunas casitas".