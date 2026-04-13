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El tiempo

La semana comienza con días otoñales

Los días tendrán características similares, con mañanas frescas y aumento de las temperaturas por la tarde. Podría haber algunas ráfagas fuertes.

Por redacción
| Hace 3 horas

Algunas lloviznas, un poco de neblina y temperaturas templadas serán las características del tiempo en el inicio de la semana. Los días tendrán algunas situaciones comunes como el comienzo fresco y el aumento de la temperatura a medida que transcurran las horas.

 

 

Para el lunes 13 se espera una jornada de buen tiempo, con poco cambio de las temperaturas y el cielo parcialmente nublado. La Red de Estaciones Meteorológicas no descartó neblinas matinales en el centro y el noreste y señalo que las temperaturas promediarán entre 12 y 26 grados. Puede haber algunas ráfagas fuertes en el noroeste cerca del mediodía.

 

 

El martes la situación será similar, con aumento de las temperaturas por la tarde, el cielo parcialmente nublado con lloviznas aisladas en el centro y norte provincial. Las miinima y máximas serán muy parecidas al día anterior y el viento comenzará del noreste y luego rotará al sureste.

 



Con poco cambio de la temperatura y la continuidad de la estabilidad se presentará el miércoles, el día con el que termina la primera quincena del mes. El cielo estará parcialmente nublado con lluvias y lloviznas en el norte provincial y viento del sureste.

 



El jueves está anunciado el descenso de las temperaturas mínimas y el aumento de las maximas, que se establecerán entre los 11 y 28 grados.

 

 

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