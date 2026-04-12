Falleció un corredor tras participar en la Maratón Héroes de Malvinas en Merlo

La comunidad de la Villa de Merlo se encuentra conmocionada tras confirmarse el fallecimiento de un deportista de 65 años, oriundo de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, quien había viajado a la ciudad para participar de la 21° edición de la Maratón Homenaje a los Héroes de Malvinas.



Según el comunicado oficial emitido por la Municipalidad de la Villa de Merlo, el lamentable episodio ocurrió este domingo 12 de abril, una vez que el corredor completó su participación en la prueba atlética. Al cruzar la meta, el hombre sufrió una descompensación repentina que motivó la intervención urgente de los sistemas de salud.



"Intervinieron los sistemas de emergencia previstos para el evento, con la actuación de ambulancia, personal de enfermería y Bomberos", detallaron las autoridades. El corredor fue trasladado de inmediato al Hospital Madre Catalina Rodríguez, donde se realizaron maniobras de reanimación, pero lamentablemente se confirmó su deceso poco después de ingresar.



Desde el Ejecutivo municipal informaron que las autoridades locales se encuentran acompañando y brindando asistencia a la familia del deportista.



La jornada, que se perfilaba como una celebración del deporte y la memoria en honor a los veteranos de guerra, se vio empañada por esta tragedia que enluta tanto a los vecinos de Merlo como a la comunidad runner de la región.

