El caso de una mamá que repitió el drama que vivió con sus otros cuatro hijos

“No he podido dormir. Me duele en mis pechos porque mi beba aún toma la teta”, así, muy angustiada, Rosa Jofré relató la situación que ahora atraviesa debido a que la Justicia le quitó la guarda de su beba de 9 meses, tras un hecho que ella misma denunció.



Todo comenzó cuando Rosa le prestó a la criatura a una mujer que conocía hace poco tiempo, cuatro días. Según su relato, la amiga se ofreció a llevarla a comprar ropa al centro. A las 3 de la tarde, Rosa le mandó mensajes para que se la trajera porque iba a estar frío. A las 7 de la tarde recibió un mensaje diciendo que ya se la llevaba. Esperó hasta las 11 de la noche, fue a la casa y la mujer no estaba.



Rosa denunció la retención de la beba en la Comisaría Cuarta. Efectivos cumplieron un mandamiento del Juzgado de Familia N° 4 y hallaron a la beba a la mañana siguiente en una vivienda de calle Jujuy y Libertad, en el barrio Kennedy, un domicilio que Rosa no conocía. Allí detuvieron a la pareja acusada de “intento de sustracción de la menor”.



Mientras avanza la causa para establecer responsabilidades, la Justicia resolvió poner a la pequeñita al resguardo de una familia solidaria. Esa decisión volvió a dejar a Rosa sin su hija, repitiendo lo que ya le ocurrió hace tres años con sus otros hijos.



“Me los quitaron porque no tengo vivienda propia. Me robaron todo, me dejaron en la calle. Soy madre soltera, no tengo familia, no tengo contención, vivo en una pieza. No me ayudan y no sé de qué forma pueden entender que voy a criar a mi hija”, dijo Rosa.



Rosa asegura que no consume drogas ni alcohol. Sostiene que el único motivo por el que la Justicia le quita a sus hijos es la falta de un lugar donde vivir. “Yo fui madre soltera, crié sola a mi hija mayor. Ahora me sacan a la bebé de nueve meses”, lamentó.



El caso expone una vez más la falta de políticas de acompañamiento para madres en situación de vulnerabilidad. Rosa Jofré cuenta que nadie le ofreció una alternativa habitacional ni contención social antes de separarla de su hija.



“Me dijeron que la tuviera yo, que le hiciera todos los estudios, fui a la Fiscalía de Género, la médica forense dijo que estaba bien de peso, todo bien. Y, a las 9 de la noche me ordenan que entregue a la bebé, porque se va con una familia solidaria”, puntualizó.



Rosa hizo hincapié en señalar que la misma jueza que dispuso la entrega de sus otros hijos firmó ahora la de su bebé.