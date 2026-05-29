"¿Qué están esperando? ¿Que se mate alguien?"

Con frecuencia, Johana Lucero transita por la ruta provincial N° 2 , que atraviesa los departamentos Pringles y San Martín, y publicó un alarmante comentario en una nota sobre el pésimo estado del asfalto, que ya generó numerosas críticas a Vialidad Provincial. “Todos los días hay autos que rompen cubiertas, yantas, dirección y paragolpes. Motoqueros accidentados, tremendos golpes se pegan. Ni hablar los días de lluvias ¡Un verdadero peligro! ¿No sé realmente qué están esperando? ¡Que alguien se mate y sea demasiado tarde?", arrancó.

Al posteo lo hizo en una publicación de una radio de Tilisarao en referencia a la preocupación que varios oyentes manifestaron por el deterioro de la ruta 2, en el tramo que conecta con la ruta N° 6 en cercanías de San Martín.



Los automovilistas y motociclistas aseguran que existen baches que complican la circulación y representan un riesgo para los conductores y acompañantes.



“Tenemos legisladores en el departamento San Martín, ¿por qué no reclaman por el estado de la ruta?", expresó uno de los vecinos.



En la lista de comentarios de esa nota, además de referirse a la inacción de Vialidad Provincial mencionan al senador departamental. “Vayan a pedirle a Trombotto…”, el funcionario que seguramente será desplazado del gabinete provincial para refugiarlo en el Senado provincial “por las consecuencias del escándalo del Caburé, el caso de la millonaria desaparición de una cosecha de maíz que es todo un misterio", dice el comentario.



Por su parte, en la misma publicación Estela Chaparro indicó que en la Autopista N° 55, en el trayecto entre Naschel y Tilisarao, “hay varios baches”.



Finalmente, Julio Córdova agregó que “así está también la ruta 12, entre Batavia y Fortuna”.