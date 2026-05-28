“El sistema de salud mental en San Luis es excluyente y está colapsado'"

La crisis del sistema de salud mental volvió a quedar expuesta con la palabra de uno de los referentes médicos más reconocidos de la provincia. El neurólogo Juan José Masramón lanzó una crítica directa a la gestión del gobierno puntano por el estado de abandono en el que, asegura, se encuentra el área.

“Se hace cada día más difícil sostener y aportar a un sistema de Salud Mental en la Provincia que es excluyente y no inclusiva”, afirmó Masramón.

El médico apuntó a la falta de recursos humanos, institucionales y económicos como uno de los principales problemas. Para él, la gestión actual no garantiza el acceso a la atención ambulatoria en el interior provincial y mantiene todo concentrado en la capital puntana, donde el sistema ya no da abasto.

Masramón describió un escenario de colapso ante el aumento de problemáticas sociales, familiares y de adicciones que no encuentran respuesta.

“La capital está colapsada”, señaló, y advirtió que la situación se agrava porque la ley vigente no brinda seguridad ni garantías ni al paciente ni al equipo profesional.

La crítica apunta directo a la falta de cumplimiento de promesas y a una mala administración que, según el neurólogo, deja sin respuesta a cientos de familias que necesitan atención urgente.

El reclamo se suma a una serie de denuncias que vienen realizando profesionales y organizaciones del sector, que advierten sobre el desfinanciamiento y la falta de políticas concretas para descentralizar la atención en toda la provincia.