Piden declarar personas no gratas a Becerra y Almena por votar la eliminación de zona fría

El bloque de concejales Justicialistas de San Luis presentó un proyecto de declaración durante la Sesión N°12, llevada a cabo este jueves 28 de mayo. La iniciativa busca declarar "personas no gratas" a la diputada nacional Mónica Becerra y al diputado nacional Carlos Almena, ambos pertenecientes al espacio libertario, debido a su labor legislativa en el Congreso de la Nación a favor de la derogación de la Ley N° 27.637, conocida popularmente como la Ley de "Zona Fría". La quita de este beneficio, que subsidiaba las tarifas de gas en regiones con bajas temperaturas, golpea directamente al bolsillo de los vecinos puntanos.



En paralelo al pedido de declaración contra los legisladores nacionales, los ediles de la oposición expusieron en redes sociales un listado con más de una quincena de proyectos de ordenanza, comunicación y declaración de su autoría que se encuentran actualmente paralizados, "cajoneados" o sin tratamiento por parte del cuerpo deliberativo.



Desde el bloque remarcan que esta parálisis legislativa genera una profunda indignación en la comunidad, dado que se trata de iniciativas diseñadas para beneficiar de forma directa la calidad de vida de la ciudadanía.



Entre los proyectos de ordenanza acumulados y pendientes de debate este año, se destacan medidas de fuerte impacto social y económico como la creación del Boleto Docente Gratuito, el Programa Municipal de Construcción y Mejoramiento de Veredas, y la implementación de los programas "San Luis Accesible" y de Asistencia Alimentaria Comunitaria.



También figuran iniciativas de alivio comercial, como la suspensión temporal de multas por canon comercial y la eliminación del requisito de libre deuda municipal para tramitar o renovar la Licencia Nacional de Conducir, beneficio que además se busca eximir del pago de tasas a los veteranos de la guerra de Malvinas radicados en la ciudad.



Asimismo, la oposición reclama el tratamiento de pedidos de informes urgentes sobre temas críticos que afectan el día a día de los vecinos de San Luis. Entre ellos, exigen explicaciones al Ejecutivo municipal sobre la ejecución presupuestaria del boleto estudiantil gratuito, el estado de urbanización e infraestructura del Barrio Plan Jóvenes 25/35, y la situación de contaminación ambiental y riesgo sanitario originada por el vertido de efluentes cloacales en el río San Luis.



Finalmente, el listado de expedientes ignorados incluye fuertes posicionamientos políticos y sociales de rechazo a las medidas del Gobierno Nacional, tales como declaraciones de repudio ante el desmantelamiento del programa "Voltar al Trabajo", los recortes presupuestarios en el Programa Remediar de entrega de medicamentos y la reducción de personal en el Servicio Meteorológico Nacional. Con este doble planteo, el bloque Justicialista busca poner el foco en cómo las decisiones nacionales y la inacción deliberativa local terminan confluyendo en perjuicio de los habitantes de la capital provincial.