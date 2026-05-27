Se atrincheró con dos de sus hijos, amenazó con incendiar la casa y pidió 500 mil pesos

El día de plena furia que Ricardo Olivo tuvo el lunes 25 de mayo en Potrero de los Funes, cuando raptó a dos de sus hijos, golpeó a una cuñada y amenazó con atacar a machetazos a su ex, entre otros hechos que derivaron a que ahora tendrá que pasar 120 días encerrado hasta que en un juicio se resuelva su situación judicial.

Este miércoles, en la audiencia de formulación de cargos, el juez de Garantía N° 1, Juan Manuel Montiveros Chada le impuso la prisión preventiva en base a la violencia que desplegó ese día y los antecedentes de agresiones contra su exesposa, con la que convivió 22 años y tuvo cinco hijos.

Pesadilla en el pueblo serrano

La fiscal de Género N° 2, Antonella Córdoba, expuso que Olivo, que se había mudado a Merlo, irrumpió en la vivienda de la hermana de la denunciante, tomó a sus hijos mellizos de cinco años, —ambos con diagnóstico de autismo—, y pese a la oposición de la familia debido a que se encontraba bajo efectos del alcohol y había realizado manifestaciones vinculadas a quitarse la vida, se los llevó a una casa ubicada a pocas cuadras de allí, también en Potrero.

En su intento por impedir que se lleve a sus sobrinos, la mujer fue golpeada y amenazada de muerte por el hombre investigado, de acuerdo a la teoría del caso de la Fiscalía. Posteriormente, cuando familiares intentaron recuperar a los menores, Olivo sacó un machete y lanzó nuevas amenazas contra su expareja.

Córdoba detalló además que el hombre envió mensajes a su ex pareja en los que le advertía que si intervenía la policía “iban a sacarlo muerto” junto a sus hijos. Cuando llegaron los oficiales, el acusado se puso más violento y se atrincheró adentro de la casa, donde amenazó con quitarse la vida e iniciar un incendio, con nafta.

En una negociación que las fuerzas especiales entablaron con Olivo, el hombre pidió un pasaje para salir de la provincia y 500 mil pesos. Cerca de las once de la noche, el acusado fue reducido y detenido.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó provisoriamente a Olivo por "Sstracción de menores, privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y por el vínculo, amenazas simples y resistencia a la autoridad" y solicitó la prisión preventiva por 120 días, pedido al que hizo lugar el juez Montiveros Chada.

Sin palabras el detenido

Olivo se abstuvo de declarar y fue representado por la defensora Oficial Penal Nº 3, María Cecilia Cabello, y por el defensor adjunto Diego Zunino, quienes se opusieron a la formulación de cargos y al pedido de prisión preventiva.

Cabello dijo que los hechos descriptos por la Fiscalía responden a un conflicto familiar derivado de una reciente separación y no a conductas que configuren los delitos atribuidos. Argumentó que no existía un régimen de comunicación establecido respecto de los menores y que ambos progenitores ejercían la responsabilidad parental compartida. La defensora consideró que la actuación de Olivo fue realizada en su derecho como padre.