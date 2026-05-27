Intendencia vacante: crece la tensión en el Concejo por el rechazo a elecciones

La crisis política abierta tras la salida de Cristina Vallejos sumó este martes un nuevo capítulo de máxima tensión dentro del Concejo Deliberante. Mientras el oficialismo provincial sostiene que no corresponde convocar a elecciones y que la continuidad del mandato debe resolverse dentro del espacio político gobernante, sectores opositores analizan expedirse en las próximas horas sobre lo que consideran una grave situación institucional. A horas de que venza el plazo para convocar a elecciones, la discusión escaló y podría derivar en crisis institucional.

La discusión se profundizó durante la sesión legislativa, donde quedó expuesta la diferencia de criterios respecto de quién debe ocupar la intendencia y cuál es el mecanismo legal para resolver la vacancia. En ese marco, la concejala poggista Micaela Díaz sostuvo que el mandato vigente se extiende hasta 2029 y que la definición sobre la continuidad de la conducción municipal depende del oficialismo.

“Si el mandato es hasta el 2029, es Provincia quien decide si queda Vallejo o no hasta el 29 o en todo caso será una interna del partido quien asumirá”, expresó durante el debate.

La postura generó fuertes cuestionamientos dentro y fuera del recinto, principalmente porque distintos sectores entienden que la legislación electoral establece plazos concretos para convocar a elecciones ante una situación de vacancia definitiva. En medio de ese escenario, el nombre de Martín Villegas comenzó a ocupar el centro de la escena política.

Martín Villegas, suplente de Cristina Vallejos, presentó formalmente el pedido para asumir la suplencia de la intendencia. Sin embargo, la solicitud no fue resuelta en la sesión y terminó girada a comisión para su tratamiento. Desde el Concejo se indicó que el expediente será analizado por la Comisión de Asuntos Legales antes de emitir un despacho.

El debate político también dejó en evidencia la estrategia del oficialismo provincial para evitar una convocatoria electoral inmediata. Durante las exposiciones, representantes de Avanzar insistieron en que “no corresponde llamado a elecciones” y defendieron la idea de que sea el propio espacio político o el Gobierno provincial quien determine quién continuará al frente del Ejecutivo municipal.

Mientras tanto, sectores opositores comenzaron a analizar la posibilidad de emitir un pronunciamiento institucional en las próximas horas. Según trascendió, buscarían advertir sobre la gravedad del conflicto político y jurídico que atraviesa el municipio y reclamar el cumplimiento de los mecanismos previstos por la ley electoral.

La disputa no solo expuso una fractura política dentro del Concejo Deliberante, sino que además abrió un escenario de incertidumbre sobre la legitimidad de la futura conducción municipal. Con el expediente de Villegas ahora en comisión y sin una definición clara sobre la convocatoria electoral, el conflicto amenaza con escalar en los próximos días y derivar en una fuerte confrontación institucional.