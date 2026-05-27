Los empresarios de la Illía y sus quejas desoídas por la Municipalidad

Si hay un punto de la ciudad de San Luis que se ve afectado por la crisis del sector gastronómico, generada principalmente por la falta de consumo, es la avenida Illia. Locales que cierran, descuido municipal, autoridades que desoyen, público que escasea y preocupación de los comerciantes son algunas de las situaciones que se observan en la transitada avenida.

Hace un par de semanas, un grupo de empresarios y dueños de locales impulsa reuniones periódicas para buscar soluciones en conjunto ya que, dicen, cuando se presentaron de manera individual en la Municipalidad de San Luis “ni siquiera nos antendieron”.

Las cuestiones que remarcan los gastronómicos van desde la falta de mantenimiento que tiene la populosa avenida hasta la presencia de gente pidiendo en las calles que puede generar alguna molestia en el cliente. También mencionaron la inseguridad y la generación de multas por estacionamiento como algunos de los problemas que tienen los comensales y, por ende, los empresarios.

“Hace tres años que la Illia no se hace peatonal los viernes y los sábados a la noche, que se vuelva a aquella medida, aunque sea un día a la semana, es algo que pedimos hace mucho tiempo”, dijo Hernán García, dueño de “La nueva vía”, la pizzería ubicada por la avenida a metros de Chacabuco.

El empresario enumeró además una serie de pedidos que le hicieron a la gestión de Gastón Hissa que no han sido oídos por la Municipalidad. Dijo, por ejemplo, que las guirnaldas con luces colgadas por la comuna están sin mantenimiento y algunas no tienen la lamparita. “No sabemos qué puede pasar si alguien mete los dedos en una”, se preocupó García.

La necesidad de reunirse y exponer el problema surgió ante los oídos sordos que la Municipalidad hace a los reclamos individuales, lo que hace necesario “tener una voz representativa”.

La idea que tienen los empresarios para subir el nivel del consumo es realizar festivales gastronómicos durante el verano y generar algunas actividades que sean un llamador para el público, pero para eso necesitan que la Municipalidad, si no quiere ser parte de la organización, por lo menos haga el trabajo que le corresponde.

En ese punto, la presencia de los trapitos que inundan toda la avenida en su ofrecimiento de cuidar los autos de los clientes es un problema. “Como muchos se van a la medianoche, entran a los locales a cobrarles a los comensales”, sostuvieron los empresarios que notan que los clientes prefieren dejar sus coches en zonas lejanas a la Illía, lo que los obliga a caminar varias cuadras en pleno invierno.

El ejemplo que pusieron fue el de una persona que vive en Juana Koslay y tiene que venir a San Luis a cenar, estacionar a seis o siete cuadras del restaurante, estar pendiente que no le dañen el auto y soportar el frío, para evitar gastar los cinco mil o diez mil pesos que suelen cobrar los cuidadores.

“Ese problema se soluciona dejando de cobrar estacionamiento, no tiene sentido que la Illía tenga la línea amarilla en los cordones. Eso alentaría el consumo al mediodía, donde la actividad es casi nula”, remarcaron.

En ese punto, los empresarios remarcaron reglas claras en puntos específicos, como el espacio que dejó una estación de servicios que cerró en Illía y Chacabuco y que algunos automovilistas usan para dejar sus autos en 45 grados, sin que se altere ni el paso peatonal ni el tránsito. “Sin embargo, los inspectores hacen multa por eso”, dijeron. Y compararon la situación con los autos de los empleados de un multimedio muy ligado al oficialismo provincial –en Illia y Mitre- que están estacionados durante largas horas sin que nadie les diga nada.

Aunque remarcaron que no son numerosos los hechos de inseguridad que se viven en las noches, los gastronómicos agregaron que la presencia de mucha gente pidiendo también desalienta la presencia de clientes. “Nosotros tratamos de ayudarlos y si bien no podemos con todos, que una persona que está comiendo sea molestada cada cinco minutos por alguien que le pide dinero, no es cómodo”, remató García.

Las reuniones se realizan el All right, otro bar de la Illía cuyo propietario Jorge Fernández sufre a diario la caída en las ventas. También promotor de espectáculos –fue el responsable de la llegada de Diego Capusotto el fin de semana pasada con una obra de teatro-, el empresario hizo la semana pasada una reunión similar con sus colegas del sector a la que asistieron Diego Sosa y los encargados de Comuna también para enumerar los inconvenientes que aqueja a la producción de shows, donde la baja en la ventas de entradas es notoria.