La Toma vivió un histórico desfile del 25 de Mayo con un amplio despliegue

La Toma fue escenario de una celebración patria inolvidable en conmemoración del 25 de Mayo, consolidando un desfile histórico que superó todas las expectativas institucionales y sociales. Bajo la conducción del intendente Walter Contreras, la comunidad se volcó a las calles para participar de un acontecimiento que combinó fervor popular, despliegue institucional y profundas raíces identitarias.

Las escuelas brillaron con sus alumnos. Foto: Identidad Tomense.



A las 10 de la mañana, en la Plaza San Martín, desarrollaron el acto protocolar, un momento cargado de emoción donde el jefe comunal entonó el Himno Nacional Argentino. La interpretación contó con el destacado acompañamiento de la directora de Cultura, Johana Zalazar, reconocida por su talento musical, y del prestigioso músico Darío Muñoz, cuyas cuerdas han conquistado múltiples escenarios.

Los más pequeños llenaron de color y ternura la jornada. Foto: Identidad Tomense.



Posteriormente, se dio inicio al tradicional desfile sobre la avenida principal, el cual adquirió este año un matiz superador y fuera de lo común. Uno de los mayores atractivos de la jornada, que cautivó la atención de grandes y chicos por igual, fue el imponente despliegue y la presencia de los efectivos pertenecientes a la guarnición del Ejército.

Walter Contreras dejó una impronta que conquistó aplausos. Hasta los adversarios reconocieron su aporte. Foto: Identidad Tomense.



La columna cívica estuvo integrada por los establecimientos educativos locales, cuyos alumnos demostraron semanas de rigurosa preparación a través de pasos perfectos y gran coordinación.

Los militares dejaron un brillo patriótico inigualable. Foto: Identidad Tomense.



Asimismo, las instituciones culturales y deportivas locales aportaron color y vitalidad al trayecto, mientras que las agrupaciones gauchas coronaron la jornada reivindicando el valor del trabajo de campo y la vigencia de las tradiciones criollas.

Las agrupaciones gauchas hicieron patria en el desfile. Foto: Identidad Tomense.



Este hito organizativo se inscribe en el marco de una gestión municipal liderada por Contreras, quien se caracteriza por el sacrificio diario y la búsqueda constante de gestiones orientadas a dinamizar el progreso, la infraestructura y la generación de empleo en la localidad.

Los más chicos escribieron su historia en el desfile. Foto: Identidad Tomense.



A pesar de transitar un contexto complejo, sin escucha y con un camino cuesta arriba, la fuerza de voluntad del mandatario y el acompañamiento de un equipo de trabajo consolidado marcaron la diferencia, dejando una vara muy alta para las próximas celebraciones comunitarias.