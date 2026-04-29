Walter Contreras: “Hay muchísimas familias de La Toma que necesitan respuestas”

Las comunas ya no pueden más frente a la crisis. Sin el apoyo estatal, es imposible gestionar. Por eso, Contreras reclamó respuestas urgentes. Foto: captura de video.

Walter Contreras, intendente de La Toma, llegó personalmente a Terrazas del Portezuelo con un documento claro: el pedido de audiencia con Claudio Poggi. El motivo no es menor; la exclusión de su localidad de los recientes repartos de fondos para obras públicas.



La polémica se encendió tras el aporte de 700 millones de pesos que el Ejecutivo provincial destinó a ocho municipios específicos bajo el marco de programas oficiales. Contreras fue directo al grano: “Queremos ver la posibilidad de que también a nosotros se nos incluya. ¿Cuál es el motivo de que no nos tienen en cuenta?”.



La necesidad de "voluntad"



Desde el entorno gubernamental, el argumento para la exclusión suele girar en torno a conflictos legales. Sin embargo, Contreras fue enfático en que la judicialización no debe ser una barrera infranqueable para la gestión.



“Desde el Municipio estamos abiertos a solucionar dicho tema”, aseguró el jefe comunal, quien instó al gobernador a que instruya a sus ministros para encontrar una salida política y administrativa al conflicto.



Para el intendente, la falta de inclusión en programas como "Construyendo con tu pueblo" no es solo un problema de papeles, sino un golpe directo a la economía social de la región.



En un contexto de crisis, Contreras destacó que la apertura de estos programas permitiría generar lo que denominó "una changa" para los jóvenes de la localidad, garantizando así un sustento básico para las familias que hoy enfrentan la parálisis de la obra pública.



Un mensaje entre la política y la fe



Con motivo del Día del Trabajador y de las festividades religiosas más importantes de la provincia, como el Señor de Renca y el Santo Cristo de la Quebrada, el intendente apeló a una retórica cargada de espiritualidad para sensibilizar al Ejecutivo.



“El poder no viene de los hombres, viene de Dios”, sentenció, pidiendo "sabiduría" para que el gobernador "ablande el corazón" y tome decisiones que no perjudiquen a su pueblo.



El reclamo de La Toma se suma a una serie de cuestionamientos sobre cómo se distribuyen los recursos en San Luis. Mientras un puñado de municipios celebran inversiones, otros deben peregrinar por los pasillos de Terrazas del Portezuelo mendigando una audiencia.



La incógnita ahora es si el Gobierno provincial recogerá el guante o si la "mordaza" y el blindaje que caracterizan a otras áreas de la gestión también se aplicarán al reparto de la coparticipación y la obra pública municipal.