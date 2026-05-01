Villa de la Quebrada: la feria se convierte en un refugio para el bolsillo

Entre las compras, la gente también se lleva recuerdos en fotografías. Foto: El Diario.

Más allá de la profunda devoción que moviliza a la multitud, Villa de la Quebrada se convierte durante estos días en un gigantesco polo comercial a cielo abierto. La tradicional festividad despliega un abanico de puestos que transforman la fisonomía del pueblo, ofreciendo una variedad de productos que atrae tanto a los peregrinos como a quienes llegan exclusivamente para aprovechar las oportunidades de consumo.



En el sector gastronómico, los aromas son parte de la identidad de la Villa. Los puestos de carnes asadas compiten con los clásicos churros y tortas fritas que acompañan el recorrido de los caminantes.

Flores y ropa. Los puestos llenan de color a la Villa. La gente, aprovecha ofertas. Foto: El Diario.



Sin embargo, el sector de mayor movimiento este año es, sin duda, el de la indumentaria. Ante un contexto de ajuste y dificultades económicas, los visitantes recorren los pasillos en busca de zapatillas, mochilas, camperas y buzos, buscando hacer rendir el presupuesto familiar frente a los precios de los centros comerciales tradicionales.



La oferta de "blanquería" —frazadas, sábanas y toallones— vuelve a ser de lo más consultado, especialmente por la cercanía de las bajas temperaturas. A esto se suma el sector tecnológico con luces y parlantes, junto a los infaltables artículos de fe, como imágenes y estampitas del Santo Cristo, y el rincón de los productos regionales, donde la talabartería y las artesanías de la zona mantienen viva la esencia de la producción local.

En la plaza, la gente aprovecha para descansar y para degustar churros, tortas fritas y mates bien serranos. Foto: El Diario.



Este año, el condimento especial es la búsqueda estratégica del "precio justo". En medio de un escenario de crisis, la feria de la Quebrada se consolida no solo como un paseo tradicional, sino como un alivio para el bolsillo.



La gente camina, consulta y compara, aprovechando las ofertas y las opciones de pago para adquirir bienes necesarios que, en otros ámbitos, resultan hoy inalcanzables.

