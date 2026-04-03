Viernes Santo: Villa de la Quebrada se convirtió en el epicentro de la fe

Con un típico cielo de Viernes Santo, los fieles llevaron sus dolores, temores y esperanzas a los pies de Cristo. Foto: El Diario.

En un clima de profunda reflexión y recogimiento, Villa de la Quebrada volvió a ratificar su título como la "Capital de la Fe" provincial. Este Viernes Santo, miles de personas se volcaron a las calles del pueblo para conmemorar la Pasión y Muerte de Jesús, en la jornada más solemne del calendario católico.

Los fieles compartieron en comunidad, un día clave para la religión católica. Foto: El Diario.

Desde las primeras horas de la mañana, el movimiento de peregrinos fue incesante. Aunque el plato fuerte de la jornada es el Vía Crucis (a las 19:30), la localidad ya se encontraba colmada desde temprano. Fieles de distintos puntos de la provincia y el país se acercaron a la parroquia para vivir el único día del año en el que no se celebra la Eucaristía, centrando toda la liturgia en la Pasión del Señor.

El Vía Crucis, en un entorno único. Foto: El Diario.

Un momento de bendición especial

Uno de los hitos más emocionantes de la jornada ocurrió cuando el obispo de San Luis, Gabriel Barba, procedió a bajar la sagrada imagen del Cristo de la Quebrada. Este gesto permitió que los feligreses pudieran estar más cerca de la histórica representación cristiana para recibir su bendición, un detalle que fue vivido con gran esperanza y ojos vidriosos por los presentes.

Un día especial para los feligreses. Foto: El Diario.

El camino de la cruz

El imponente Vía Crucis esculpido en mármol, que serpentea por el paisaje serrano, ofreció el marco ideal para que los fieles vivenciaran cada momento del calvario de Cristo. A través de las plegarias y el ascenso por los cerros, la comunidad se unió en un rito de fe que trascendió lo religioso para convertirse en un fenómeno cultural y espiritual que define a San Luis.

El entorno natural, brindó un paisaje único a la reflexión de fe. Foto: El Diario.

Con las calles desbordadas y un ambiente de paz, Villa de la Quebrada volvió a ser el refugio de quienes buscan un momento de oración y gratitud en este día de salvación para el mundo cristiano.