La Procesión Cívica rememoró a la Revolución de Mayo con un fuerte espíritu ciudadano

Las calles se iluminaron con espíritu democrático y patriótico.

Una de las convocatorias patrias más relevantes de la provincia, de profunda raíz puntana, volvió a escribir la historia y la tradición con la 110° edición de la Procesión Cívica de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles.



La vigilia se llevó a cabo este domingo y fue organizada por la promoción ‘Tiffarios’ —cuyo nombre surge de las iniciales de valores como tradición, ímpetu, fuego, fidelidad, amor, recordar, integridad, orgullo y sentimiento— integrada por 138 estudiantes de las orientaciones administrativa, humanística y científica.

La carroza emocionó con su impronta.



Bajo el lema ‘Unidos por el fuego de Mayo, la memoria por nuestra historia continúa’, la tradicional marcha de antorchas reafirmó el compromiso de las nuevas generaciones con la memoria histórica, los valores democráticos y el legado de quienes protagonizaron la gesta de 1810.

El lema de este año.



La concentración -de la que participaron múltiples instituciones escolares, civiles, referentes culturales, entre otros actores de la sociedad- tuvo su punto de partida en la intersección de las calles Illia y Mitre, donde se trazaron secuencias históricas memorables como el encendido de la llama de la argentinidad.

Amplia convocatoria.



Desde allí, los alumnos iniciaron el recorrido portando las antorchas, evocando una tradición que nació en 1917. El primer freno tuvo lugar en la esquina de Junín y San Martín. Palabras inmemoriales tejieron el patriotismo y las convicciones democráticas más fundamentales.

Las calles se iluminaron con las antorchas.



El sacerdote Daniel Chillemi, de la Iglesia Catedral, impartió la bendición y remarcó la necesidad de paz basándose en la unión del fuego de mayo.

Los estudiantes hicieron historia.



Las antorchas titilaban marcando el ritmo de la historia mientras la columna avanzaba por Junín y tomaba Colón, pasando por el histórico solar del Coronel Juan Pascual Pringles en la intersección con 9 de Julio.

Ex alumnos dejaron su huella.



Finalmente, los presentes bajaron hasta el Palacio de Justicia. Allí aguardaban las autoridades provinciales y la banda de la Policía de la Provincia ofreció melodías inconfundibles que unieron a los presentes en un grito inmemorial de patriotismo.

La noche fue una instancia más en la historia normalista.



Desde la comisión organizadora destacaron que el evento busca unir pasado y presente: “La Procesión Cívica es una auténtica manifestación de identidad, con la esencia de ser normalista”.

