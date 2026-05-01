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Tragedia en la ruta 146

Madre e hija iban a la Villa y murieron en un choque cerca de Beazley

Un camión y una camioneta chocaron en la ruta. En el rodado menor iban tres personas con destino a la celebración religiosa. Dos de ellas murieron.

Por redacción
| Hace 4 horas
En medio de la madrugada un choque frontal terminó con dos mujeres fallecidas. Foto: Voces puntanas.

La madrugada del Día del trabajador comenzó con una tragedia en la ruta 146, a la altura del  kilómetro 161, cerca de Beazley. Una camioneta con tres ocupantes y un camión chocaron de frente y una mujer y su hija, ocupantes del rodado menor, murieron en el acto.

 

 

Las víctimas iban en la camioneta que fue colisionada de frente por el camión pasadas las 3 de la mañana del 1 de mayo. La Policía trata de establecer las razones del accidente.

 

 

Por ahora sabe que el  camión Mercedes-Benz se dirigía desde Santa Fe hacia San Rafael, en Mendoza, y que impactó fuertemente contra una pick up en la que viajaban tres ocupantes desde Mendoza con destino a Villa de la Quebrada, en San Luis.

 

 

Al arribar al lugar, personal médico constató que dos de los ocupantes de la camioneta -una mujer y su hija- habían fallecido como consecuencia del impacto. En tanto, el conductor del rodado fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo.

 


Por su parte, el conductor del camión y su acompañante resultaron ilesos.

 

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