Madre e hija iban a la Villa y murieron en un choque cerca de Beazley

La madrugada del Día del trabajador comenzó con una tragedia en la ruta 146, a la altura del kilómetro 161, cerca de Beazley. Una camioneta con tres ocupantes y un camión chocaron de frente y una mujer y su hija, ocupantes del rodado menor, murieron en el acto.

Las víctimas iban en la camioneta que fue colisionada de frente por el camión pasadas las 3 de la mañana del 1 de mayo. La Policía trata de establecer las razones del accidente.

Por ahora sabe que el camión Mercedes-Benz se dirigía desde Santa Fe hacia San Rafael, en Mendoza, y que impactó fuertemente contra una pick up en la que viajaban tres ocupantes desde Mendoza con destino a Villa de la Quebrada, en San Luis.

Al arribar al lugar, personal médico constató que dos de los ocupantes de la camioneta -una mujer y su hija- habían fallecido como consecuencia del impacto. En tanto, el conductor del rodado fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo.



Por su parte, el conductor del camión y su acompañante resultaron ilesos.