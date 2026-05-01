Unión despertó consternada por la muerte de un chico de 18 años

La localidad de Unión tuvo una mañana conmocionante por la muerte trágica de un joven de 18 que protagonizó un accidente en su automóvil. Según las primeras informaciones, la víctima fatal chocó contra un poste en el Polideportivo Municipal.

La triste noticia golpeó con fuerza a toda la localidad del sur provincial. El joven era muy conocido en el pueblo.

Axel Zapata era sobrino del intendente municipal de la localidad, Damián Vigil, quien lo despidió con dolor en sus redes sociales: “Las buenas personas se van al cielo, pero deberías haberte quedado un rato más, pichón”, escribió el funcionario.

El accidente se produjo a las 4 de la mañana en el Polideportivo de Unión, cuando Axel iba en su auto acompañado de su hermano y dos chicas. El resto de los ocupantes del rodado están en buenas condiciones.