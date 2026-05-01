El primer día de la Villa pasa entre una multitud, la fe y la fiesta

El viernes feriado por el Día del Trabajador marcó el inicio de una de las festividades más caras al sentir religioso puntano. La Villa de la Quebrada activó una jornada muy especial con todo que tiene para ofrecer tanto a los feligreses como a los turistas que asisten llamados por el fervor popular.

Desde las primeras horas de la fresca madrugada, el pueblo comenzó a recibir a los miles de peregrinos que habían caminado durante toda la noche para llegar a cumplir su promesa. La imagen se repitió en la mañana pero con los autos, que hicieron largas filas para ingresar a la localidad.

El primero de tres días que tiene la festividad estuvo marcado por un clima muy agradable, donde el sol calentó con fuerza y permitió que las familias salieran a comprar y a pasear. Los que decidieron comer afuera tuvieron precios relativamente accesibles, como un pollo completo para cuatro personas a 25 mil pesos.

Miles de personas llegaron para mostrar su devoción y su fe a un santo que tiene cada vez más adeptos. Es por eso que los dos puntos de fervor religioso en la localidad –la capilla y el calvario- fueron también espacios mu visitados en las primeras horas de la fiesta. La novena se celebra a las 19 y el momento cúlmine será el domingo a las 17, con la procesión que invadirá las calles quebradeñas.

En el otro extremo, las fiestas nocturnas también prometen reunir a mucha gente que busca la diversión. Los Playeros, La Banda XXI, Los manyines de Cuyo, Alcides y Luis Soloa son algunos de los artistas que anunciaron sus recitales durante los días de fiesta.

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