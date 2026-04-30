Docentes cuestionan el plus por presentismo: "No es una solución salarial"

El reciente anuncio gubernamental de otorgar un plus de $125.000 por presentismo a los docentes ha encendido las alarmas en el sector educativo. Lejos de ser recibido como un alivio, la medida es señalada como una disposición injusta que no resuelve la crisis de fondo y que ignora las complejidades del trabajo pedagógico.



La docente Virginia Morales fue contundente al analizar el impacto de este bono, afirmando que el incentivo no representa una verdadera solución al problema salarial, sino una medida "carente de sensibilidad hacia la realidad cotidiana de quienes sostienen la educación".



La tarea docente más allá del aula



Para Morales, reducir la labor profesional a la mera asistencia física en el establecimiento es una simplificación del rol educador. Al respecto, señaló: Ser docente implica mucho más que cumplir asistencia perfecta. Implica trabajar fuera del horario escolar, planificar clases, corregir, capacitarse, contener emocionalmente a niños y jóvenes, y muchas veces hacerlo en contextos complejos. Reducir ese esfuerzo a un premio por ‘no faltar’ desconoce la tarea integral que realizan día a día”.



El "castigo" a la salud



Uno de los puntos más críticos del reclamo radica en la naturaleza condicionada del monto. Morales advierte que esta lógica vulnera derechos básicos de los trabajadores al no contemplar contingencias humanas inevitables.



“Esta medida castiga a quienes atraviesan enfermedades, problemas familiares o situaciones personales inevitables. Nadie debería verse obligado a elegir entre cuidar su salud o perder una parte importante de su salario. Premiar la presencia sin contemplar la realidad humana es una muestra de poca empatía y de desconocimiento del sistema educativo”, sostuvo la docente.



Un parche que no llega a la jubilación



Desde el sector remarcan que, al tratarse de una suma fija y no remunerativa, el monto no se traduce en una mejora real de la estructura de ingresos. Virginia Morales remarcó que esto no constituye una recomposición salarial genuina, ya que no mejora el sueldo básico ni impacta en la carrera docente, antigüedad o jubilación.



“Es un parche momentáneo que genera desigualdades entre trabajadores y evita discutir el verdadero problema: salarios dignos y condiciones laborales justas”, explicó, subrayando la necesidad de que los incrementos sean incorporados al escalafón formal.



El pedido de soluciones de fondo



El malestar expresado por Morales refleja un sentimiento generalizado en la provincia, donde el clima de tensión crece con paros y asambleas en diversas instituciones. La exigencia es clara: una política educativa que priorice el diálogo y la dignidad profesional por sobre los incentivos variables.



“La educación necesita políticas serias, diálogo y respeto por quienes enseñan. Los docentes no necesitamos premios condicionados, necesitamos reconocimiento real, salarios acordes y decisiones construidas con sensibilidad y responsabilidad”, concluyó Morales.

