Villa de la Quebrada comienza su fin de semana de gloria y celebración

Con la llegada de los primeros promesantes y la expectativa por tres días con mucha concurrencia, Villa de la Quebrada recibió el Día del Trabajador bajo un sol tenue y una brisa fresca que irá desapareciendo con el correr de las horas. Los puestos de venta ya están instalados y en la parroquia de la localidad, donde la noche del jueves hubo un movimiento incesante, permanecerá abierta toda la jornada.

Las imágenes que se suceden en el apacible pueblo del departamento Belgrano que al llegar mayo explota de convocatoria son las de una celebración popular con todos los condimentos: mucha gente en las calles –sobre todo en la noche del jueves, previa al feriado- y la perspectiva de buenas ventas debido al cobro de los empleados públicos en el último día de abril.

Sin embargo, también hay signos de contracción económica que amenazan hacer que la fiesta no sea lo que se espera. Algunos precios altos esperan a los visitantes.

Pero el pulso inicial se dio en la Vía del Peregrino el miércoles a la noche, cuando miles de promesantes soportaron la noche fresca y unieron a pie los más de 40 kilómetros que separan San Luis con Villa de la Quebrada.

Durante el trayecto los peregrinantes, en su mayoría jóvenes que caminaron en grupo, recibieron asistencia de diversas instituciones que repartieron sus puestos a lo largo de la ruta.