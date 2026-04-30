Toyota Alianz reinauguró su concesionario y celebró 21 años de historia en San Luis

Con motivo de su 21° aniversario, Toyota Alianz reinauguró su concesionario en la provincia de San Luis, luego de un profundo proceso de transformación que implicó la ampliación de sus instalaciones, la modernización de sus espacios y la evolución integral de su propuesta de atención.

La ceremonia en las instalaciones que están frente al ingreso principal de la estación de colectivos EDIRO, en la ciudad de San Luis, fue en un contexto muy especial con emocionantes discursos en los que se recordó al fundador de la firma puntana, Roberto Anzulovich.

Su hijo Kevin Anzulovich, que es el CEO y presidente de la concesionaria, junto su mamá Sonia, a su hermano Iván y toda la familia, fueron los anfitriones del encuentro que contó con la participación de los principales directivos de Toyota Argentina, encabezados por el presidente Gustavo Salinas.

También asistieron al significativo momento para Toyota Alianz, el gobernador Claudio Poggi acompañado por integrantes de su gabinete, amigos de la familia Anzulovich, representantes de empresas y clientes. Todos además de disfrutar de los números artísticos, se emocionaron con un video en homenaje a Roberto Anzulovich, que presentó su esposa Sonia.

Además, durante la velada se proyectó una pieza audiovisual homenaje a la historia de la compañía, construida a partir de los testimonios de personas que formaron parte de su recorrido: clientes, colaboradores y aliados que, con sus propias experiencias, dan vida a los 21 años de trayectoria de Toyota Alianz.

Los gestos de reconocimiento también se materializaron en placas recordatorias a los directivos e invitados especiales. Además, se entregó una distinción a dos integrantes de la firma que se lucieron en un evento a nivel nacional de Toyota.

El inicio de una nueva etapa

Lejos de tratarse únicamente de una renovación edilicia, este hito representa una nueva etapa para la empresa: una evolución en la forma de materializar un compromiso que ha estado presente desde sus inicios. Cada instancia —desde el asesoramiento inicial hasta el servicio posventa— fue repensada para seguir elevando la experiencia, ofreciendo mayor agilidad, comodidad y calidad en cada contacto.

“Desde nuestros inicios, entendemos que no se trata solo de vehículos, sino de las personas que los eligen y de todo lo que ese momento representa. Esta evolución es una forma de llevar esa filosofía aún más lejos: seguir elevando cada detalle para estar a la altura de cada historia que comienza con nosotros”, expresó Kevin Anzulovich, Presidente de Toyota Alianz.

El nuevo espacio incorpora mejoras en todas sus áreas: un salón de exhibición renovado, sectores de servicio ampliados, talleres optimizados, un nuevo taller de chapa y pintura de vanguardia y un entorno diseñado para brindar mayor confort y eficiencia en cada visita.

Con esta reinauguración, la empresa reafirma su compromiso con la mejora continua, uno de los pilares fundamentales de la filosofía Toyota, y consolida su posicionamiento como referente en la región, apostando a una propuesta que combina innovación, cercanía y excelencia.

Acerca de Toyota Alianz

Toyota Alianz es concesionario oficial Toyota en la provincia de San Luis, con más de dos décadas de trayectoria. Desde sus inicios, ha acompañado a sus clientes en cada etapa de su experiencia con la marca, consolidándose a través de la calidad de servicio, la confianza y una búsqueda constante de mejora.