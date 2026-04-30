Vuelven a llamar a la justicia a uno de los "eslabones" de la desaparición del maiz

Leandro Estrada, el fiscal de la causa que impulsó el nuevo llamado a testimonial.

Francisco Anselmi, el productor que fue contratado por el exsecretario de Ética y Control de Gestión Ricardo Bazla, con el aval del exfiscal de Estado Victor Endeiza, para cosechar el maíz valuado en dos millones de dólares, fue citado a ampliación de declaración testimonial.



El empresario fue llamado por el fiscal Leandro Estrada, que también convocó a los trabajadores que hicieron la cosecha y el traslado de los granos.



La otra novedad que se conoció en la causa judicial fue el llamado al productor Eduardo Court, dueño del campo donde dice Anselmi que llevó la cosecha.



De acuerdo a la poca información que se conoció, Anselmi en la audiencia será acompañado por un abogado, por lo que se especula, que ante la renuncia de Pascual Celdrán, el impulsor de la causa, llegará ante un "ambiente que no le resultará incómodo".



Es la oportunidad que tienen las partes para empezar a despejar todas las dudas y misterios en torno a este culebrón con repercusión nacional y que involucra a funcionarios directos del gobernador Claudio Poggi.