"A Renato lo mató la Policía porque vio algo que no tenía que ver"

Nancy Muñoz, viuda del efectivo asesinato en setiembre del 2024 en un robo en Cortaderas, reafirmó sus sospechas de que hay policías implicados en el hecho que tiene un solo detenido y su cómplice está prófugo. Denunció la desaparición de pruebas.

"Tengo la corazonada, la impresión, de que a Renato lo mató la misma policía". Las duras declaraciones de Nancy Muñoz, viuda del efectivo Renato Mauricio Fuentes que fue asesinado en un operativo por un asalto en una vivienda en Cortaderas, el 20 de setiembre del 2024, retumban con furia en la fuerza policial.

“Vio lo que no tenía que ver", agregó la mujer en declaraciones periodísticas en las que con sus cuestionamientos volvió a poner en escena “el abandono estatal” que siente por parte del Ministerio de Seguridad del gobierno provincial.

En diálogo con la periodista Raquel Gurruchaga, de FM La Nuestra, Muñoz sostuvo que ella sabe quién es el responsable del crimen “y él sabe que yo me refiero a él, pero me faltan pruebas”.

Por el atroz episodio hay un solo detenido, Julio Daniel Lescano, de 33 años, quien cumple prisión preventiva. Sin embargo, para la viuda hay más implicados en el asalto mortal y apunta a integrantes de la Policía.

“Desaparecieron pruebas”

En un video que se difundió, Nancy Muñoz denuncia que han desaparecido pruebas claves de la investigación, una grave anomalía que por lo que manifestó no estaban en conocimiento del fiscal de Instrucción Marcelo Saldaño y, consecuentemente, no estaría en conocimiento del juez de Garantía N° 2, Jorge Osvaldo Pinto.

“El señor Saldaño no sabía que la forense Lafourcade había perdido las imágenes y videos de la autopsia de Renato, se enteró por mí”, fustigó Muñoz, en tanto que su abogado Gustavo Reviglio confirmó la grave irregularidad producida en la causa.

“Estamos ante una mafia muy grande, han comprado muchas voluntades, pero yo voy a llegar a seguir luchando e insistiendo hasta que se haga justicia”, prometió la mujer que con Renato Fuentes tuvo dos hijos.

El caso

El oficial Renato Fuentes fue asesinado en Cortaderas durante un operativo en el loteo “El Prado”. Junto a otro efectivo acudió por un llamado de emergencia por un robo en proceso. Al llegar, los agentes sorprendieron a los ladrones en plena huida y mataron a efectivo.

Antes de escapar, maniataron a los ocupantes de la casa y se apoderaron de diversos objetos de valor.

Tras un amplio operativo, en La Punilla fue detenido Juan Daniel Lescano, que hasta ahora es el único detenido imputado por “robo calificado por el uso de arma de fuego y homicidio criminis causa en concurso ideal”, mientras que otro sospechoso sigue prófugo.

El pasado 12 de marzo, al “Gringo” Lescano le prorrogaron la prisión preventiva por 45 días.