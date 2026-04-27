Familiares de dos condenados por abuso pidieron la revisión del fallo

Frente a las puertas del Poder Judicial de San Luis, un grupo de familias solicitó este lunes la revisión de las condenas de sus allegados bajo la consigna de “falsas denuncias”. Sostienen que la Justicia dictó sentencias severas basándose exclusivamente en el testimonio de las denunciantes, ignorando pruebas que favorecían a los acusados.

Dos de los nombres que encabezan el reclamo son los de Juan Flores y Jerónimo Attica. Según relató Mariela Flores, ambos fueron denunciados por la misma mujer tras un encuentro en Bariloche. Aseguran que las pruebas eran negativas, incluyendo los resultados de la Cámara Gesell.

Flores y Attica fueron sentenciados a de 11 y 10 años de prisión, respectivamente.

“Lamentablemente, por el solo hecho de ser hombre, ya te condenan. Juan no tiene hijos, pero tiene a toda una familia atrás sufriendo con él. Les arruinaron la vida a todos”, expresó Mariela Flores.

Antonella Altobelli, esposa de Jerónimo Attica, compartió el duro presente que atraviesa su familia. Attica es padre de dos niños, uno de los cuales posee una discapacidad, situación que complicó aún más el proceso legal y humano.

Denunció que, debido a una supuesta sobrepoblación carcelaria, su marido había sido trasladado a la unidad de La Botija, lo que dificultó el vínculo con sus hijos. “Después de siete meses recién pudieron ver a su papá. Tuvimos que presentar todos los papeles de nuestro hijo para que lograran el traslado de regreso”, señaló. Actualmente, ambos llevan casi un año privados de su libertad.

Las familias han puesto sus esperanzas en el recurso de casación, esperando que un tribunal superior revea las actuaciones y los elementos probatorios del caso. Aseguran que mantendrán las movilizaciones de manera mensual.

“Queremos que se escuche la otra parte, que más gente se una, porque son muchos los casos donde no hay justicia verdadera”, concluyeron.