Siguen las dudas alrededor de un accidente en Estancia Grande

Por fin, luego de horas de enigmático silencio, la Policía de San Luis emitió la comunicación oficial de un misterioso accidente que se produjo cerca del Club de polo de Estancia Grande. Según la información, el Toyota Corolla que quedó con sus ruedas hacia arriba fue embestido a propósito por otro auto que luego se dio a la fuga.

La palabra policial no hizo más que confirmar las suposiciones que desde un primer momento se tejieron en torno al accidente. Los tres ocupantes del Toyota fueron atacados por otro auto hasta que los hizo despistar.

El hecho sucedió a las 4 de la mañana del jueves 23 de abril en la ruta provincial 9. El conductor del Toyota era un joven de 19 años que regresaba de una fiesta junto a dos chicas, una de 18 y otra de 17 años.

La joven de 18, que iba en el asiento del acompañante tuvo algunas lesiones que derivaron en su asistencia primero en el lugar y luego en el Hospital Central “Ramón Carrillo”. “Los otros ocupantes del auto, en tanto, se negaron a recibir atención médica”, dijo la información policial.

No obstante, el conductor accedió a realizarse el test de alcohol en sangre, que resultó negativo.

Mientras tanto, la Policía informó que se encuentra en recolección de más datos para esclarecer el hecho. La búsqueda se centra en un Volkswagen Gacel gris de un joven que viviría por la zona cercana al accidente.