Una imprudencia que pudo ser una tragedia: de accidente de vial a intento de homicidio

El accidente de tránsito que se registró en la ruta provincial N° 9 a la altura del paraje El Amparo, a pocos kilómetros de El Trapiche, tuvo una inesperada derivación ya que en la justicia es investigado como intento de homicidio.

El cambio de carátula del vuelco, que dejó como saldo cuatro heridos, se produjo tras la declaración y denuncia de una joven afirmando que el siniestro no fue accidental, sino que producto de una maniobra intencional de otro automovilista.

El vuelco ocurrió, entre el miércoles a la noche y las primeras horas del jueves, a la altura del kilómetro 28, en jurisdicción del municipio de Estancia Grande.

La denunciante, identificada como Caterina Lopaciuch, sostuvo en la declaración policial que el vehículo en el que se trasladaba “fue embestido por una persona de su entorno mientras realizaban un sobrepaso, tras haber asistido a un cumpleaños”, en la zona de La Florida.

Como consecuencia del impacto, el automóvil Toyota Corolla se descontroló y volcó en una zona de desnivel, según consignaron “Trapichedigital” y FM Cadena Popular.



Debido a los golpes y el aplastamiento de la carrocería los cuatro ocupantes quedaron atrapados y para poder salir tuvieron que romper una de las ventanas.

En medio de mucha tensión, indignación y de diferentes versiones, se conoció que el test de alcotest al conductor del Toyota Corolla dio negativo y que el conductor que mediante bruscas maniobras ocasionó el vuelco, se dio a la fuga.

La única certeza de lo acontecido fue por las declaraciones a medios de prensa que hizo Caterina Lopaciuch, ya que del episodio no hay información oficial ni de la Policía de San Luis, ni de la Justicia.

La identidad y estado de salud de los otros heridos también es parte del mutismo oficial.

Tampoco ha trascendido la identidad del conductor que está señalado como el responsable de lo que pudo ser una tragedia y del vehículo que manejaba.