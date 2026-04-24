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Salud pública

Vacunas y Remediar: Zangla exige respuestas al gobierno por faltantes y recortes en salud

La legisladora le solicita respuestas a las autoridades provinciales sobre la situación de la vacunación y los faltantes de medicamentos. 

Por redacción
| Hace 6 horas

La diputada provincial María José Zangla presentó dos pedidos de informes dirigidos al Ejecutivo provincial por la situación sanitaria ante los faltantes de vacunas y medicamentos. “Buscamos transparencia ante la incertidumbre sanitaria actual”, expresó.

 

 

Los proyectos buscan respuestas claras sobre cómo se garantizará el acceso a remedios y la protección sanitaria en la provincia frente a las dificultades logísticas de Nación en la distribución de vacunas del calendario nacional obligatorio y la finalización del programa Remediar.

 

 

Uno de los pedidos de informes se centra en la situación de la vacunación en San Luis y el faltante de medicamentos en sectores del sistema público de salud. La legisladora remarcó el derecho constitucional a la salud pública, especialmente en niños, niñas y grupos vulnerables, y la obligación estatal de garantizar la inmunización.

 

 

“Buscamos transparencia ante la incertidumbre sanitaria actual”, indicó Zanglá y solicitó al Ejecutivo que detalle cómo se distribuyen las dosis del calendario nacional y qué medidas se toman ante las demoras y faltantes.

 

 

El segundo proyecto pide informar sobre las medidas adoptadas ante la finalización del programa nacional Remediar, esencial para garantizar medicamentos a sectores vulnerables. “La interrupción pone en riesgo a la salud pública y exije una estrategia inmediata para asegurar el derecho a la salud reconocido por la Constitución Provincial”, fundamentó.

 

 

Zanglá comparó el alcance del plan: “Antes había 7.800 centros de salud alcanzados con el plan Remediar. Ahora hay 800. Antes había 80 medicamentos distribuidos, ahora solo tres. Antes se cubrían 19 millones de personas. Hoy hay una exclusiva limitación solo para riesgo cardiovascular”.

 

 

La diputada pidió que el Gobierno provincial informe qué estrategia implementará para suplir la cobertura que brindaba Remediar y cómo garantizará el acceso a medicamentos esenciales en hospitales y CAPS de toda la provincia.

 

 

Ambos pedidos de informes aún no tienen fecha de tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados.

 

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