“Soy culpable”: confesó el detenido por el asesinato del ex policía federal

Atilio Rodrigo Canciani fue imputado por el delito de homicidio en ocasión de robo por un hecho ocurrido en Villa Mercedes, el pasado 11 de abril.

Antes de iniciar con la exposición de la teoría del caso la representante del Ministerio Público Fiscal, el imputado declaró, admitió su culpabilidad y dio su versión de los hechos.

Luego, los representantes del MPF (Maximiliano Bazla y Cecilia Framini –Fiscalía de Instrucción Nº 1) se explayaron sobre el hecho ocurrió el pasado 11 de abril en una vivienda ubicada por calle Rafael Cortez.

Sostuvieron que ese día, entre las 12:04hs y 13:27 Canciani procedió a dar muerte con un arma blanca a Miguel Ángel Quiroga, asimismo se apoderó de dinero en efectivo, un celular, una tarjeta de débito y un DNI.

Una prueba contundente

Los representantes de la Fiscalía explicaron que al frente de la vivienda se encuentra un establecimiento educativo que cuenta con varias cámaras de seguridad. Las mismas registraron que la víctima salió y entró por última vez el sábado alrededor de las 10 de la mañana.

Y, del análisis de las cámaras surgió que la única persona que ingresó el día del hecho y regresó días posteriores fue el imputado, que era conocido como el panadero y que habría existido un vínculo de trato con la víctima, dijo el Fiscal Bazla, y agregó que la vivienda se encontraba con puertas y portones debidamente cerrados.

El cuerpo de la persona fallecida, estaba en la parte posterior del garaje tapado con una sábana y mencionó que la escena había sido limpiada. De la autopsia surgió que la causa fue un shock hipovolémico por las heridas en la zona del cuello.

Por otra parte, en relación a la confesión de Canciani, dijo que es válida, lógica y coherente con la evidencia por lo que formuló cargos por el delito de homicidio en ocasión de robo. Adelantó que pediría como medida de coerción, la prisión preventiva.

A su vez, la Defensora Oficial en lo Penal solicitó una prórroga de siete días y adelantó que su defendido declararía nuevamente. Solicitó la autorización para realizar una reconstrucción del hecho a los fines de constatar y visualizar algunas especificaciones de lugar, forma, etc.

Asimismo, mencionó que solicitaría otras pericias en virtud de la conducta del imputado a los días posteriores al hecho.

La Juez de Garantía Nº 3, Natalia Pereyra Cardini admitió la formulación de cargos, concedió la prórroga de detención hasta el próximo 30 de abril y autorizó la inspección ocular en el lugar del hecho.

Por el Ministerio Público de la Defensa, participaron en la audiencia Cecilia Mithiaux y Noelia Páez –Defensoría Oficial en lo Penal Nº3-.

Fuente: Prensa del Poder Judicial y HONoticias de Villa Mercedes