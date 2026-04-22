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Susto y humo

Incendio en una casa de ropa en el centro mercedino

El comercio quemado queda en calle Salta al 30, una zona muy concurrida de la ciudad. Investigan las razones por las que se inició el fuego. Mirá el video. 

Por redacción
| Hace 1 hora

Una importante movilización de policías y bomberos requirió el incendio de un local de ropa en pleno centro de Villa Mercedes. El incidente sucedió el miércoles 22 poco después de las 11 de la mañana y alteró el tránsito de una zona muy concurrida.

 

 

La Policía y los socorristas tratan de establecer las causas del fuego que se desató en el local de calle Salta al 30, en una zona comercial de la ciudad. Allí funciona un comercio de venta de ropa que hace muchos años está establecido.

 

 

El humo denso que ocupó el interior del local y que se expandió hacia afuera generó preocupación en el resto de los comerciantes y en los vecinos. A modo de prevención también llegó la ambulancia del SEMPRO.

 

 

Los bomberos trabajaron con líneas de agua que generaron cortes de tránsitos y otros altercados en la zona.

 

 

 

 

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