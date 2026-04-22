Incendio en una casa de ropa en el centro mercedino

Una importante movilización de policías y bomberos requirió el incendio de un local de ropa en pleno centro de Villa Mercedes. El incidente sucedió el miércoles 22 poco después de las 11 de la mañana y alteró el tránsito de una zona muy concurrida.

La Policía y los socorristas tratan de establecer las causas del fuego que se desató en el local de calle Salta al 30, en una zona comercial de la ciudad. Allí funciona un comercio de venta de ropa que hace muchos años está establecido.

El humo denso que ocupó el interior del local y que se expandió hacia afuera generó preocupación en el resto de los comerciantes y en los vecinos. A modo de prevención también llegó la ambulancia del SEMPRO.

Los bomberos trabajaron con líneas de agua que generaron cortes de tránsitos y otros altercados en la zona.