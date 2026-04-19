Gastón Alcaraz murió por un estallido pulmonar a causa de múltiples puñaladas

En base a las pruebas y testimonios que ya están en poder de la justicia, Nicolás Sebastián Garro. de 29 años, y Matías Alejandro Lucero, de 18, pasarán buena parte de sus vidas en la cárcel por el salvaje asesinato de Gastón Alejandro Alcaraz.

Los peritos determinaron que durante el incidente que ocurrió en la madrugada del sábado en la calle Trabajadores Argentinos del barrio Virgen de Luján, al lado del barrio “Monseñor Tibiletti”, el changarín que era conocido con el apodo de “El Manchao”, fue atacado sin piedad y con mucha furia al punto que algunos vecinos tuvieron que intervenir para que dejaran de apuñalarlo.

Durante la audiencia de formulación de cargos, se dio a conocer el informe preliminar de la autopsia, realizada por la médica forense Marcela Gómez. “Determinó que la causa de la muerte fue un “estallido pulmonar” provocado por heridas de arma blanca que perforaron los lóbulos superior e inferior del pulmón izquierdo”, consignó prensa del Poder Judicial.

Los hechos

Según el Ministerio Público Fiscal, el ataque mortal ocurrió alrededor de las 2:40 del sábado, cuando los imputados se encontraban junto a la víctima y se desató una discusión que derivó en una violenta agresión.

Lucero se dirigió a su vivienda, tomó un cuchillo tipo carnicero y se lo entregó a Garro, quien apuñaló en reiteradas oportunidades a Alcaraz. Aun cuando la víctima cayó al suelo, ambos continuaron golpeándolo hasta que la intervención de vecinos —que arrojaron piedras— logró interrumpir el ataque.

Luego, los acusados se dieron a la fuga: Garro fue detenido a pocos metros del lugar con el arma en su poder, mientras que Lucero fue aprehendido posteriormente por personal policial.

Alcaraz fue trasladado al Hospital Central “Ramón Carrillo”, donde falleció aproximadamente dos horas después como consecuencia de las lesiones sufridas.

La Fiscalía formuló cargos contra Garro y Lucero durante una audiencia realizada este domingo por la tarde ante el Juzgado de Garantía Nº 4, a cargo de la jueza Luciana Banó. Garro fue imputado como autor material del delito de homicidio simple y a Lucero como partícipe necesario del mismo delito.

Además, solicitó la prisión preventiva de ambos por el plazo de 120 días, al considerar acreditada la existencia del hecho y la participación de los imputados, así como el riesgo de fuga —teniendo en cuenta que intentaron huir tras el ataque— y el peligro de entorpecimiento de la investigación, especialmente respecto de testigos que viven en el mismo barrio donde sucedió el hecho.

Los imputados estuvieron asistidos por la Defensora Oficial, quien solicitó la aplicación del artículo 40 de la Constitución Provincial, norma que permite extender la detención por un plazo de ocho días a fin de procurar una mejora en la situación procesal de los acusados, cuya definición tendrá lugar al finalizar ese período o antes, si así lo requiere la defensa.

Luego de escuchar a las partes, la magistrada hizo lugar a la prórroga constitucional solicitada por la defensa y ordenó que los imputados continúen alojados en dependencias policiales hasta que se resuelva su situación procesal.