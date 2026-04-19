Tapó a una nena con una colcha y la raptó; la rescató un familiar
El secuestro de la menor de 10 años sucedió en un barrio, en la ciudad de San Luis. La rápida intervención de los allegados evitó una situación mucho más grave. El delincuente estaría detenido y a disposición de la justicia.
Hay una gran preocupación entre las familias de la zona oeste de la ciudad de San Luis. Es por el rapto de una nena de 10 años, que afortunadamente a los pocos minutos fue hallada sana y salva por un pariente, en el predio conocido como “Granja La Amalia”. Hay un hombre detenido
El secuestro ocurrió este sábado a la tarde en el barrio San Martín, que está detrás del predio de la exestación de trenes.
De acuerdo a la información que se dio a conocer, la captura de la niña fue de una casa situada en calle Lavalle al 1900. Tras taparle la boca, la cubrió con una colcha y se la llevó. Cuando sus familiares fueron alertados de lo ocurrido, hubo una desesperada búsqueda y la encontraron en el predio federal.
En ese lugar, fue contenida y asistida por los profesionales de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF)
La información que dio a conocer la oficina de prensa de la Policía indica que, a las 17:00, tras un llamado al Centro de Operaciones Policiales se movilizó a los efectivos hasta un domicilio de calle Lavalle al 1900. Allí, una mujer de 29 años denunció que un sujeto, aparentemente mayor, se llevó a su hija desde la vivienda. Cuando lo descubrieron, escapó.
“Se montó de inmediato un operativo de búsqueda con participación de la Comisaría Seccional 4°. Minutos después, fueron los propios familiares quienes lograron encontrar a la menor en un descampado de las inmediaciones. La niña manifestó no recordar características precisas del agresor”.
La menor fue trasladada junto a su madre al hospital para constatar su estado de salud y luego derivada a la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF), donde recibió contención psicológica.
“Personal de la Seccional 4° y de la CANAF trabajan para establecer las circunstancias del hecho”., precisó prensa de la Policía.
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