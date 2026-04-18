Con 700 licencias menos, taxistas piden igualdad de condiciones ante Uber y DiDi

La Asociación de Propietarios de Taxis de San Luis, encabezada por su presidente Jorge Fernández, presentó formalmente un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante capitalino con el objetivo de regular de manera urgente el funcionamiento de plataformas de transporte como Uber y DiDi, que ya operan en la ciudad.

Expresaron que el objetivo central de la propuesta no es prohibir las aplicaciones, sino establecer un marco de "igualdad de condiciones" para competir con plataformas como Uber y DiDi.

Se propone que las empresas detrás de las aplicaciones constituyan un domicilio legal físico dentro de la ciudad de San Luis. Además se plantean las obligaciones tributarias, exigiendo que las plataformas deban cumplir con el pago de impuestos y tasas municipales, tal como lo hace el servicio de taxis tradicional.

Se busca que los conductores de aplicaciones cuenten con habilitaciones, seguros específicos para transporte de pasajeros y controles periódicos similares a los de los taxistas.

Fernández advirtió que en los últimos dos años se han dado de baja aproximadamente 700 licencias de taxis en la ciudad debido a la crisis del sector y la competencia de estas apps.

“Hace tiempo venimos pidiendo que se regule. No estamos en contra de las apps, pero sí de la desigualdad en la que hoy se trabaja”, puntualizó.

Además, señaló que la situación se agrava durante los fines de semana, cuando aumenta la cantidad de personas que utilizan sus vehículos particulares para realizar viajes, afectando aún más los ingresos de los taxistas.

Esta medida se suma a otros debates recientes en el Concejo, como el aumento del 9% en la tarifa de taxis aprobado también en este mes de abril para paliar los costos operativos.