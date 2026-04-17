La Punta: renunció Franco Vargas por una fuerte polémica con bolsones de mercadería

La gestión municipal de la La Punta atraviesa una fuerte sacudida institucional tras la salida de Franco Vargas, quien hasta hace pocas horas se desempeñaba como director de Participación Ciudadana.



La renuncia del funcionario se produjo a instancias del jefe comunal, Luciano Ayala, quien solicitó su alejamiento en medio de una polémica pública relacionada con la calidad de los insumos entregados en los bolsones de asistencia alimentaria que distribuye el Municipio.

El descargo de Vargas en redes sociales. Foto: captura.



El conflicto escaló luego de que Vargas utilizara sus redes sociales para alertar a la comunidad sobre el riesgo de consumir un producto específico incluido en las entregas oficiales.



Según explicó el propio dirigente, su decisión de advertir sobre el mal estado del puré de tomate marca "Mora" respondió a una necesidad de proteger la salud de los adultos mayores y de las familias vulnerables que reciben la mercadería.



Para el exdirector, la prioridad de su gestión debía ser la seguridad alimentaria de los vecinos, aun cuando esto significara exponer fallas en la cadena de suministros de la propia intendencia.



Vargas cuenta con una trayectoria política consolidada en el ámbito local y un perfil fuertemente ligado al trabajo barrial en La Punta. Su figura cobró relevancia provincial en las elecciones legislativas de 2021, cuando integró la lista de candidatos locales bajo el frente Unidos por San Luis, espacio liderado por el actual gobernador Claudio Poggi.

El puré de tomate por el que alertó Vargas. Foto: gentileza.



Esta cercanía con los referentes del oficialismo provincial y su constante actividad en plataformas digitales le han permitido mantener un vínculo estrecho con la militancia y los residentes de la zona.



Tras su salida, el dirigente reafirmó su compromiso con la gestión de cercanía, asegurando que su paso por la función pública siempre estuvo marcado por la transparencia hacia el vecino.



Mientras tanto, la Municipalidad de La Punta deberá redefinir el esquema de su Dirección de Participación Ciudadana en un clima de incertidumbre sobre los controles de calidad de la mercadería social y las repercusiones políticas que este alejamiento podría generar dentro del armado local.