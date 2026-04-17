  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

22°SAN LUIS - Viernes 17 de Abril de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

22°SAN LUIS - Viernes 17 de Abril de 2026

EN VIVO

Tensión en el Municipio

La Punta: renunció Franco Vargas por una fuerte polémica con bolsones de mercadería

El funcionario dejó su cargo tras un pedido directo del intendente Luciano Ayala. La controversia se originó luego de que el ahora exdirector de Participación Ciudadana, advirtiera públicamente sobre el mal estado de alimentos destinados a la asistencia social.

Por redacción
| Hace 1 hora
Escándalo en la Municipalidad. Foto: Vecinos de La Punta.

La gestión municipal de la La Punta atraviesa una fuerte sacudida institucional tras la salida de Franco Vargas, quien hasta hace pocas horas se desempeñaba como director de Participación Ciudadana.

 


La renuncia del funcionario se produjo a instancias del jefe comunal, Luciano Ayala, quien solicitó su alejamiento en medio de una polémica pública relacionada con la calidad de los insumos entregados en los bolsones de asistencia alimentaria que distribuye el Municipio.

 

 

El descargo de Vargas en redes sociales. Foto: captura. 

 


El conflicto escaló luego de que Vargas utilizara sus redes sociales para alertar a la comunidad sobre el riesgo de consumir un producto específico incluido en las entregas oficiales. 

 


Según explicó el propio dirigente, su decisión de advertir sobre el mal estado del puré de tomate marca "Mora" respondió a una necesidad de proteger la salud de los adultos mayores y de las familias vulnerables que reciben la mercadería. 

 


Para el exdirector, la prioridad de su gestión debía ser la seguridad alimentaria de los vecinos, aun cuando esto significara exponer fallas en la cadena de suministros de la propia intendencia.

 


Vargas cuenta con una trayectoria política consolidada en el ámbito local y un perfil fuertemente ligado al trabajo barrial en La Punta. Su figura cobró relevancia provincial en las elecciones legislativas de 2021, cuando integró la lista de candidatos locales bajo el frente Unidos por San Luis, espacio liderado por el actual gobernador Claudio Poggi. 

 

 

El puré de tomate por el que alertó Vargas. Foto: gentileza. 

 


Esta cercanía con los referentes del oficialismo provincial y su constante actividad en plataformas digitales le han permitido mantener un vínculo estrecho con la militancia y los residentes de la zona.

 


Tras su salida, el dirigente reafirmó su compromiso con la gestión de cercanía, asegurando que su paso por la función pública siempre estuvo marcado por la transparencia hacia el vecino. 

 


Mientras tanto, la Municipalidad de La Punta deberá redefinir el esquema de su Dirección de Participación Ciudadana en un clima de incertidumbre sobre los controles de calidad de la mercadería social y las repercusiones políticas que este alejamiento podría generar dentro del armado local.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo