Golpe a la ilusión de toda la provincia: Balerdi se pierde el Mundial

Una lesión muscular causada en el entrenamiento del viernes marcó el fin del sueño de Leonardo Balerdi y de toda la provincia de tener un jugador en el Mundial de Fútbol que comienza el jueves 11 de junio. El central villamercedino se desgarró y según confirmó la Asociación de Fútbol Argentino será desafectado del plantel.

La decisión es un golpe durísimo en la vida del puntano pero también marca el fin de la ilusión de todo Villa Mercedes, que había depositado en el defensor de Olympique de Marsella la esperanza de tener a un nacido en la ciudad como parte de la cita deportiva más importante del planeta.

La noticia fue confirmada en X por la Asociación del Fútbol Argentino. “El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo”, expresa el comunicado emitido el sábado 6 de junio a las 11:23 de la mañana.

La convocatoria del villamercedino había despertado mucha alegría en la provincia que por primera vez asistía al hecho de que un jugador surgida de tierras puntanas sea convocado. Hubo actos, manifestaciones públicas y la declaración del gobernador de la provincia, Claudio Poggi, que felicitó al futbolista.

El desgarro muscular durante el último entrenamiento de la selección fue la razón por la que Balerdi no podrá jugar su Mundial. Argentina jugará su primer partido en diez días y la recuperación del puntano requerirá por lo menos 21 días, por lo que se perdería toda la primera rueda.

El hombre surgido en Boca llegaba como alternativa a primer marcador central, como posible sustituto de Cristian Romero (que viene de una lesión de rodilla) tras una muy buena temporada en la Ligue 1 de Francia. En ascenso y con una presencia creciente en las convocatorias de Scaloni, se ganó un lugar en la lista de 26 y estaba listo para encarar su primer Mundial.